04 Set 2026 08:26 - US Open

US Open day 5: i risultati del singolare maschile

di Redazione

Secondo turno

[1] A. Zverev b. Q. Halys 6-4 4-6 7-6(3) 6-7(3) 6-3
[25] A. Tabilo b. A. Popyrin 2-6 7-6(4) 7-6(3) 6-2
[21] L. Darderi b. [Q] D. Svrcina 6-3 6-7(5) 6-4 6-4
[WC] D. Sweeny b. [13] L. Musetti 3-6 6-1 6-2 6-2
[WC] M. Zheng b. [LL] Y. Bu 6-3 2-6 6-2 6-3
[LL] A. Gea b. Z. Svajda 5-7 6-3 6-2 6-2
[31] Z. Bergs vs J. de Jong 7-5 1-6 6-2 7-6(2)
B. van de Zandschulp b. [6] A. de Minaur 6-4 7-5 6-2
K. Khachanov b. [3] F. Auger-Aliassime 7-6(5) 6-3 6-2 6-2
B. Bonzi b. [32] I. Buse 6-2 7-6(4) 6-0
[17] J. Mensik b. J. Rodionov 6-3 3-6 6-3 6-2
[WC] G. Monfils vs [14] L. Tien
[9] T. Fritz b. M. Bellucci 6-0 6-1 6-1
[24] F. Cerundolo b. J-L. Struff 5-7 7-5 4-6 6-2 6-3
[28] A. Blockx vs M. Trungelliti
[Q] T. Schoolkate vs [5] F. Cobolli

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