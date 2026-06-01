Serena, ufficiale il rientro: Williams sarà al Queen’s (in doppio)

Serena Williams torna nel circuito WTA, ora è davvero ufficiale. La statunitense classe 1981, vincitrice di 73 titoli nel tour mondiale e 23 volte campionessa Slam in una carriera costellata di record e traguardi storici, sarà di nuovo in campo a quasi quattro anni dall’ultima partita giocata.

Era lo US Open 2022 e l’ex numero 1 del mondo perdeva al terzo turno contro Ajla Tomljanovic, salutando la scena in quella che sembrava una notte di addi definitivi tra lacrime e standing ovation generali. Invece, dopo un’altra maternità e a quasi 45 anni Serena è di nuovo tra noi.

Il rientro è stato annunciato in grande stile sui suoi canali social e avverrà nella settimana tra l’8 e il 14 giugno sui campi dello storico circolo tennis inglese che dallo scorso anno ha visto tornare anche il torneo femminile e dove a dirigere tutto ci sarà Laura Robson.

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