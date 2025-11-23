Umberto Ferrara, preparatore atletico di Jannik Sinner, coinvolto insieme all’ex fisioterapista dell’azzurro Giacomo Naldi nel caso Clostebol, ha pubblicato un messaggio sui social in cui esprime tutta la gioia e l’emozione per la stagione appena terminata: “Sono molti anni che sono coinvolto nello sport, ma non smetterò mai di meravigliarmi della sua bellezza. Lo sport è […]
23 Nov 2025 11:08 - Extra
Umberto Ferrara a Sinner: “Grazie Jannik per la fiducia, 2025 indimenticabile”
di Redazione
Umberto Ferrara, preparatore atletico di Jannik Sinner, coinvolto insieme all’ex fisioterapista dell’azzurro Giacomo Naldi nel caso Clostebol, ha pubblicato un messaggio sui social in cui esprime tutta la gioia e l’emozione per la stagione appena terminata: “Sono molti anni che sono coinvolto nello sport, ma non smetterò mai di meravigliarmi della sua bellezza. Lo sport è impegno, dedizione e sacrificio, è emozione, sorrisi e lacrime, è vittoria e sconfitta, gioia e delusione, è confrontarsi con gli altri, è il desiderio di migliorare, la capacità di analisi e la fiducia nel lavoro, è soffrire nei momenti oscuri che ti lasciano con un dolore difficile da elaborare, ma è anche credere nella possibilità di rialzarsi e ricominciare con entusiasmo”.
“È difficile condensare tutto in un solo post – prosegue Ferrara -. Questa stagione (che è iniziata con la collaborazione con Matteo, a cui ringrazio di cuore) mi ha regalato moltissimi momenti indimenticabili, che ho avuto la fortuna di condividere con un team fantastico. Grazie a tutti loro, ma soprattutto, grazie a Jannik per la sua fiducia e per la bellezza di questo viaggio condiviso”, ha concluso il preparatore atletico, tornato nel team di Sinner nel luglio scorso dopo la separazione avvenuta nell’agosto del 2024.
