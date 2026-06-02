Parla Stefano Cobolli: “Flavio migliorato ma ha ancora tanto margine…”

Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è un ragazzo d’oro, che ammiro profondamente come uomo e come figlio. I progressi tecnici degli ultimi tempi sono anche il frutto degli insegnamenti di base ricevuti in famiglia”. A proposito della situazione che vede “quasi una nazionale” italiana approdare ai quarti di finale, l’allenatore ha rimarcato la solidità del gruppo: “Tra loro c’è un ottimo rapporto: sono molto amici e, vedendoli negli spogliatoi, si percepisce una vera fratellanza. È un’ottima cosa per tutto il tennis italiano. Naturalmente, poi, ognuno compie le proprie scelte tecniche e di gioco, come è giusto in uno sport individuale come il tennis”. Ne emerge l’immagine di un padre giustamente soddisfatto, ma soprattutto di un allenatore scrupoloso, attento ai dettagli e concentrato sul continuo miglioramento del rendimento del suo atleta.

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