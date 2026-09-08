Zverev troppo forte per Darderi, niente più italiani a New York

Alexander Zverev supera Luciano Darderi con la freddezza dei giorni migliori, conducendo in porto una partita gestita per due set con un controllo quasi totale sul ritmo e sulla diagonale di rovescio. L’italiano ha provato a scuotersi nella terza frazione, trovando maggiore profondità con la prima e accettando lo scambio dal fondo per allungare il parziale, ma nel tie-break la maggiore abitudine del tedesco a gestire la pressione sui punti chiave ha fatto la differenza, azzerando le speranze di riaprire l’incontro e chiudendo la presenza italiana nel torneo.

Molto più drammatico e tortuoso il successo di Botic van de Zandschulp su Arthur Gea. L’incontro ha preso una piega imprevista nelle battute iniziali, con il giovane francese capace di scappare nel punteggio e di mettere in seria difficoltà l’olandese grazie a un gioco intraprendente. La partita si è trasformata in una vera e propria prova di resistenza mentale e fisica: Gea si è trovato a un solo punto dalla vittoria nel tiebreak del terzo set giocando malissimo sul proprio servizio, e successivamente ha pure servito per il match nel quarto set. In entrambi i momenti critici, tuttavia, van de Zandschulp ha mantenuto i nervi saldi, sfruttando qualche incertezza dell’avversario per rientrare nel punteggio, trascinare la sfida al quinto e completare una faticosa risalita al termine di un confronto logorante.

Successo di carattere anche per Karen Khachanov, uscito vincitore da una battaglia di cinque set contro Learner Tien. Dopo una fase centrale dell’incontro dominata dall’equilibrio e decisa su pochissimi dettagli, il russo ha cambiato marcia nel quarto parziale, alzando la percentuale di prime di servizio e riducendo al minimo gli errori gratuiti. Tien ha provato a rimanere agganciato fino ai momenti finali dell’ultimo set, ma l’esperienza nei momenti decisivi ha consentito a Khachanov di piazzare l’allungo decisivo.

A completare il quadro è arrivata l’affermazione del ventunenne Alexander Blockx ai danni di Francisco Cerundolo. Il tennista belga ha messo in mostra una maturità tattica notevole per la sua età, reggendo l’impatto con la regolarità dell’argentino nei momenti di massima pressione. Dopo un secondo set favorevole a Cerundolo, Blockx ha saputo riprendere il controllo del campo nei finali di terzo e quarto parziale, concretizzando i break decisivi senza concedere opportunità di rientro e chiudendo una prestazione di grande sostanza.

Ottavi di finale

[1] A. Zverev b. [21] L. Darderi 6-2 6-2 7-6(3)

B. van de Zandschulp b. [LL] A. Gea 3-6 6-7(0) 7-6(7) 7-6(3) 6-4

K. Khachanov b. [14] L. Tien 7-5 4-6 6-7(6) 6-1 6-4

[28] A. Blockx b. [24] F. Cerundolo 6-3 4-6 7-5 7-5

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