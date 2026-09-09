Lutto per Oktennis, è morta Maria Teresa

La famiglia di Oktennis perde una persona importante, soprattutto per chi ha avuto il piacere e l’onore di conoscerla, anche solo scambiandoci poche parole. Se n’è andata Maria Teresa Piano Mortari, la moglie del nostro direttore e fondatore, Daniele Azzolini. Aveva 76 anni. Inutile dire che era appassionata di tennis e che seguiva il nostro […]
La famiglia di Oktennis perde una persona importante, soprattutto per chi ha avuto il piacere e l’onore di conoscerla, anche solo scambiandoci poche parole. Se n’è andata Maria Teresa Piano Mortari, la moglie del nostro direttore e fondatore, Daniele Azzolini.
Aveva 76 anni. Inutile dire che era appassionata di tennis e che seguiva il nostro sito e il nostro lavoro, naturale per chi ha vissuto per tanti anni di fianco a uno dei migliori giornalisti sportivi italiani di tutti i tempi. Aveva visto tanti tornei dal vivo, soprattutto quelli dello Slam, insieme a Daniele e ai loro figli, Giulio e Nicoletta, ai quali va un grande, grandissimo abbraccio da parte di tutti noi per la perdita della loro mamma.
Personalmente ricorderò sempre la sua gentilezza e il suo sorriso, soprattutto quando, in occasione dei tornei di Roma, mi ospitava insieme a Daniele e, immancabilmente, mi svegliava la mattina con un caffè in mano, facendomi sentire sempre più che il benvenuto, anche se ero (e sono) sempre un po’ casinista. Piccoli gesti che mi facevano sentire più che a casa. Mi raccomandava sempre di tenere d’occhio Daniele quando era con me in giro per qualche torneo, insieme a Roberto (Bartolozzi), e io glielo promettevo sempre: gli dicevo che ce la saremmo cavati, in un modo o nell’altro. Sempre, anche questa volta.
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