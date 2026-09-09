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09 Set 2026 16:18 - US Open
Us Open, Shelton è diventato grande: battuto un grande Alcaraz
di Redazione
Carlos Alcaraz sconfitto nei quarti di finale dell’US Open, Ben Shelton vince la maratona notturna e vola in semifinale. Lo statunitense, testa di serie numero 8, supera lo spagnolo, numero 2 del tabellone e detentore del titolo, per 6-7 (5-7), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7) dopo 4h28′. Il match si chiude nel cuore della notte di New York, dopo le 3 e mezza del mattino, con epilogo al super tie-break. L’americano, avanti di un minibreak, si inceppa e concede 4 punti consecutivi: Alcaraz mette la freccia ma non riesce a prendere il largo. Lo spagnolo commette un paio di errori inediti (6-6) e si torna in equilibrio. Alcaraz continua a perdere la misura dei colpi, Shelton può allungare (8-6) e arriva al match point (9-7). L’americano chiude con un ace, il settimo della sua performance, e vola in semifinale grazie alla prima vittoria in carriera contro il fuoriclasse iberico.
Ora affronterà il connazionale Frances Tiafoe, testa di serie numero 11, in un derby che garantisce agli Stati Uniti la presenza di un giocatore in finale. Alcaraz si arrende dopo una battaglia che mette a dura prova la tenuta fisica: lo spagnolo rientrava nel circuito dopo uno stop di 4 mesi per problemi al polso.
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