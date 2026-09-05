05 Set 2026 22:00 - US Open

Cobolli travolto da Blockx, fuori anche Fritz

di Redazione

Terzo turno

[1] A. Zverev vs [25] A. Tabilo
[21] L. Darderi vs [WC] D. Sweeny
[WC] M. Zheng vs [LL] A. Gea
[31] Z. Bergs vs B. van de Zandschulp
K. Khachanov vs B. Bonzi
[17] J. Mensik vs [14] L. Tien
[24] F. Cerundolo b. [9] T. Fritz 3-6 4-6 6-3 6-4 6-4
[28] A. Blockx b. [5] F. Cobolli 6-7(4) 6-3 60 6-3

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