US Open, day 2: i risultati del singolare maschile

Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
Primo turno
Q. Halys b. F. Diaz Acosta 6-4 7-5 6-7(7) 6-1
A. Popyrin b. [Q] G. Dimitrov 3-6 6-3 6-2 6-4
[25] A. Tabilo b. Y. Hanfmann 6-3 6-2 6-7(7) 6-3
[21] L. Darderi b. [Q] H. Wendelken 6-2 3-6 6-2 7-5
[Q] D. Svrcina b. V. Royer 6-4 6-3 5-7 5-7 6-2
[3] F. Auger-Aliassime b. R. Hijikata7-5 4-6 6-3 7-5
K. Khachanov b. R. Burruchaga 6-3 6-0 6-1
[17] J. Mensik b. [Q] S. Mochizuki 6-1 6-4 7-5
[Q] J. Rodionov b. G. Mpetshi Perricard 7-6(2) 6-0 7-6(4)
[14] L. Tien b. N. Borges 6-4 6-1 6-2
[28] A. Blockx b. [Q] T. Barrios Vera 6-3 6-4 6-2
M. Trungelliti b. J. Shang 0-6 7-6(5) 1-6 6-3 6-4
[WC] S. Gorzny vs R. Collignon 3-6 6-3 3-6 6-3 7-6(9)
[22] V. Vacherot b. A. Kovacevic 6-2 6-3 7-5
[Q] R. Sakamoto b. A. Vukic 6-4 6-7(5) 6-4 3-6 6-4
[11] F. Tiafoe b. M. Damm 6-4 4-6 3-6 6-3 6-4
[16] B. Nakashima b. S. Baez 6-2 6-1 6-0
A. Michelsen b. [Q] F. Cinà 6-4 6-1 6-0
J. Fearnley b. M. Landaluce 4-6 6-2 4-6 7-5 6-3
[23] A. Rublev b. [LL] O. Virtanen 6-7(5) 6-7(0) 6-0 6-2 7-6(5)
M. Berrettini b. [WC] S. Wawrinka 7-6(4) 7-6(3) 6-0
[8] B. Shelton b. T. Griekspoor 1-6 6-1 7-6(3) 6-2
H. Hurkacz b. D. Dzumhur 6-4 4-6 6-1 6-1
S. Tsitsipas b. [10] A. Fils 4-6 7-6(3) 6-1 6-4
A. Mannarino b. T. A. Tirante 4-6 3-6 6-3 6-3 6-3
J. Duckworth b. [29] M. Arnaldi 5-7 6-3 6-2 7-6(8)
[2] C. Alcaraz b. R. Safiullin 6-4 6-4 6-4
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