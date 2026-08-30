31 Ago 2026 00:17 - Senza categoria

US Open, day-1: risultati del tabellone femminile

di Diego Barbiani

[Q] P. Iatchenko b. R. Zarazua 4-6 6-4 7-6(7)
K. Rakhimova b. [27] B. Krejcikova 7-6(4) 6-2
[WC] T. Preston vs A. Parks
Ka. Pliskova b. H. Vandewinkel 2-6 7-5 6-4
[11] M. Kostyuk b. [Q] S. Hunter 6-4 6-1
K. Birrell vs P. Marcinko
[18] E. Alexandrova b. M. Kessler 6-2 6-2
L. Boisson vs [29] E. Navarro
D. Vekic b. T. Gibson 6-2 4-6 6-3
L. Tararudee [Q] E. Kalieva 6-2 6-7(3) 6-3
[3] J. Pegula b. E. G. Ruse 6-3 6-2
[WC] V. Williams vs [WC] S. Kenin
[31] L. Fernandez b. S. Zhang 6-3 6-1
[19] J. Paolini b. V. Erjavec 6-3 3-6 6-4
[Q] L. Stefanini b. D. Yastremska 6-3 4-6 6-1
[9] E. Svitolina vs S. Sierra
Wang Xinyu b. E. Arango 6-4 6-2
[WC] C. Lee vs K. Boulter

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