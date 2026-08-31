31 Ago 2026 08:05 - US Open

US Open, day 1: i risultati del singolare maschile

di Redazione

Primo turno

[15] A. Bublik b. [WC] J.J. Wolf 6-4 6-2 3-6 6-1
T. A. Tirante vs A. Mannarino 6-4 6-3 3-6 3-6 2-5 int.
D. Prizmic b. A. Shevchenko 2-6 6-3 3-6-3 5-7 7-5
[7] D. Medvedev b. [Q] H. Gaston 6-4 6-2 6-4
[WC] S. Gorzny vs R. Collignon 3-6 6-3 3-4 int.
J. Munar b. T. Atmane 6-7(5) 3-6 6-1 7-6(4) 7-5
[26] A. Rinderknech b. S. Shimabukuro 6-7(4) 6-2 7-6(4) 6-2
K. Majchrzak b. H. Medjedovic 6-3 6-3 6-3
A. Vukic vs [Q] R. Sakamoto 4-6 7-6(5) 4-6 6-3 3-4 int.
A. Michelsen vs [Q] F. Cinà 6-4 1-1 int.
D. Merida Aguilar b. M. Fucsovics 6-4 6-4 6-2
[27] T. M. Etcheverry b. V. Kopriva 6-3 6-4 6-0
M. Landaluce vs J. Fearnley 4-3 int.
M. Navone b. [4] N. Djokovic 7-6(5) 5-7 4-6 6-2 6-1
D. Shapovalov b. M. Kecmanovic 6-4 4-6 6-4 6-1
L. van Assche b. [29] C. Norrie 6-7(6) 6-2 6-2 6-3
[18] J. Lehecka b. P. Carreno Busta 6-1 7-6(5) 4-6 6-2
[Q] T. Samuel b. T. Machac 6-2 6-3 6-2
[Q] L. Harris b. [WC] J. Kennedy 6-4 6-2 6-2
[20] T. Paul b. [Q] C. Wong 6-7(3) 6-1 6-3 6-3
Y. Wu b. A. Walton 7-6(2) 6-2 7-5
J. Faria vs J. Brooksby 6-3 7-6(4) 4-6 1-6 6-2

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