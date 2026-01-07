USA e Svizzera in semifinale, sfida Polonia-Australia

Da oggi la United Cup 2026 entra sempre più nel vivo. L’unica sfida del giorno a Sydney ha visto la Polonia di Iga Swiatek e Hubert Hurkacz travolgere l’Olanda, già eliminata, e vincere il gruppo F definendo così la sfida nei quarti di finale contro i padroni di casa dell’Australia. Soprattutto, però, a Perth si sono già giocati i due quarti di finale rispettivamente con USA e Svizzera vincenti, entrambi al doppio decisivo.

Partendo dalla sfida più “semplice”, alla Polonia bastava una vittoria nelle tre partite da disputare contro l’Olanda e Hurkacz, dopo la bella affermazione contro Alex Zverev e al rientro dopo mesi di stop per dolori a un ginocchio, si è ripetuto con altri 24 ace contro Tallon Griekspoor vincendo 6-2 7-6 e dando così la certezza della vittoria alla propria nazionale nel gruppo F. Iga Swiatek e il doppio misto composto da Jan Zielinski e Katarzyna Kawa hanno poi consegnato un secondo 3-0 consecutivo alla squadra biancorossa: 6-3 6-2 il punteggio della prima contro Suzanne Lamens, 3-6 6-3 10-4 il risultato dell’ultima partita.

Interessante, ora, la sfida all’Australia che appare forse sfavorita sulla carta (visto quanto possa incidere avere una come Swiatek, pur avendo la nazionale di casa una giovane piuttosto interessante come Maya Joint) ma che vorrà rappresentare al meglio lo spirito indomo del suo capitano Lleyton Hewitt in uno stadio che, si spera, potrà creare ulteriore spettacolo tra chi sosterrà la nazionale di casa e chi (e sono tanti, sempre) sarà lì per la Polonia.

Chiuso, o meglio accantonato, il capitolo Sydney per ora, passiamo a Perth dove invece la United Cup ha giocato la sua ultima giornata. Nel quarto di finale della sessione diurna gli Stati Uniti d’America si sono imposti soltanto per 10-8 al super tie-break decisivo contro la Grecia e la mattatrice principale è stata Coco Gauff, ben ripresasi dalla brutta sconfitta al turno precedente e che ha rifilato un netto 6-3 6-2 contro Maria Sakkari prima di imporsi nel doppio decisivo assieme a Christian Harrison. Di Stefanos Tsitsipas il punto che aveva rimesso tutto in equilibrio, con l’ex top-10 ATP che ha superato in due set Taylor Fritz.

Nella sessione serale, invece, altro 2-1 deciso nell’ultimo match tra Svizzera e Argentina. Belinda Bencic ha comodamente battuto Solana Sierra mentre Stan Wawrinka è stato sconfitto 7-5 6-4 contro Sebastian Baez. Per finire, Bencic e Jakub Paul hanno battuto 6-3 6-3 Maria Lourdes Carle e Guido Andreozzi.

Nel tabellone, gli USA potrebbero dunque ritrovare in semifinale la Polonia nella rivincita della finale 2025 mentre la Svizzera attende la vincente del match tra Belgio e Cechia.

