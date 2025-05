Gauff a fatica contro Mboko, facile l’esordio di Sabalenka e Andreeva

Il tabellone femminile del WTA 1000 di Roma si è praticamente allineato al terzo turno e se per le big non ci sono state significative sorprese, l’unica nota diversa dal previsto è stata la dura battaglia di Coco Gauff contro Victoria Mboko.

La numero 4 del seeding, impegnata nel primo match della sessione serale, ha faticato parecchio prima di prendere il largo contro la giovanissima canadese, classe 2006. Nel primo parziale, Coco è stata vicinissima a cedere addirittura sei game consecutivi. Per quasi tutta la partita, la sua prestazione è stata ben al di sotto delle aspettative: problemi col servizio, dritto troppo ballerino e scarso controllo da fondo campo, forse anche sorpresa dalla qualità dei colpi della rivale che, soprattutto col dritto, faceva viaggiare la palla molto bene.

Il 3-6 6-2 6-1 è emerso, alla fine, perché la maggiore resistenza ad alto livello della statunitense è riuscita ancora a fare effetto contro l’esuberanza della rivale che si è spenta progressivamente, dimostrando prima tutte le ragioni per cui nei primi mesi di 2025 ha avuto enorme successo a livello ITF e poi perché nelle prime sfide contro le top-10 ha sempre tolto almeno un set (perse solo al tie-break decisivo a Miami, contro Paula Badosa). Il primo parziale l’ha vista risalire da 0-2, annullare uno 0-40 sul 3-2 e volare praticamente fino al traguardo, col terzo break in suo favore sul 5-3. Dall’inizio del secondo parziale Gauff ha cercato di alzare i propri giri del motore, ma per almeno tutta la prima metà il servizio non funzionava e continuavano i problemi da fondo. Solo sul 4-2, risalendo dal 40-15 Mboko, è parsa cominciare davvero a salire come solidità da fondo campo. La canadese ha perso sempre più spinta e controllo fino a cedere il passo a quelli che erano i dettami previsti nel pre-gara, con un 6-1 nel set decisivo.

Gauff al prossimo turno avrà Magda Linette, anche lei protagonista di una rimonta vincente contro Maria Sakkari (1-6 6-4 6-1) nella zona di tabellone dove sono uscite sia la testa di serie numero 21 Ekaterina Alexandrova (nemmeno scesa in campo) sia la numero 15 Amanda Anisimova.

Comodo l’esordio di Aryna Sabalenka, che a inizio giornata si è imposta 6-2 6-2 contro Anastasia Potapova, e di Mirra Andreeva, che ha superato 6-2 6-4 Emiliana Arango. La numero 1 del mondo troverà al terzo turno la numero 31 del seeding Sofia Kenin, che la sconfisse su questi campi nel 2023, mentre la numero 7 avrà Linda Noskova, numero 30 del seeding.

[1] A. Sabalenka b. A. Potapova 6-2 6-2

[31] S. Kenin b. A. Pavlyuchenkova 6-3 6-0

[24] L. Fernandez b. [Q] A. Ruzic 6-4 6-0

M. Kostyuk b. [14] D. Kasatkina 6-4 6-2

[11] E. Rybakina b. E. Lys 7-6(3) 6-2

[PR] B. Andreescu vs [20] D. Vekic

[26] M. Frech b. V. Azarenka 7-6(3) 7-5

[8] Zheng Q. b. O. Danilovic 6-1 6-4

[4] C. Gauff b. [Q] V. Mboko 3-6 6-2 6-1

[32] M. Linette b. M. Sakkari 1-6 6-4 6-1

E. Raducanu b. [LL] J. Teichmann 6-2 6-2

[Q] V. Kudermetova b. [15] A. Anisimova 7-6(4) 7-5

[10] E. Navarro b. [LL] K. Rakhimova 6-1 6-3

[22] C. Tauson b. [Q] K. Volynets 7-5 4-1 ritiro

[30] L. Noskova b. S. Kartal 6-4 6-2

[7] M. Andreeva b. [Q] E. Arango 6-2 6-4

Dalla stessa categoria