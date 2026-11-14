WTA Finals, sorpresa Svitolina: è semifinale, Sabalenka fuori

Possiamo definirla una sorpresa? Sì, se consideriamo i gironi al sorteggio e la prima giornata; no, se consideriamo tutto lo sviluppo da lì in avanti. Aryna Sabalenka ha concluso in maniera oltremodo negativa le sue WTA Finals non centrando la qualificazione alle semifinali per la prima volta dal 2021, dall’edizione d’esordio a Guadalajara, e mancando ancora una volta l’appuntamento con uno dei grandi titoli che ancora le mancano.

Brucia tantissimo, per lei, non esser riuscita a vincere lo spareggio contro Elina Svitolina, tennista contro cui non aveva mai perso dal 2022 (6 vittorie negli ultimi sei confronti diretti) e che pure non è sembrata nemmeno oggi in una versione atletica sufficientemente abile da poter da sola fare tutto il lavoro. Nel 6-3 3-6 6-1 conclusivo per l’ucraina, infatti, c’è stato il nuovo forte crollo della rivale, che finirà così la stagione al numero 3 del mondo a causa del sorpasso che subirà da Mirra Andreeva. La classifica però passa in secondo piano quando, praticamente da aprile in avanti, il suo percorso è stato pieno di momenti come quelli avuti oggi in campo dove è parsa in confusione, senza controllo, piena di errori e fragilissima al punto da lamentarsi continuamente e sistematicamente ogni punto perso fino al punto in cui, nel set decisivo, praticamente rideva di sé anche per i lanci di palla sbagliati al servizio.

Elina, dal canto suo, ha fatto l’ennesima partita in cui ha dato tutto quello che aveva. Errori e doppi falli non l’hanno aiutata a tratti, soprattutto nel secondo set, ma rispetto a inizio torneo è parsa forse stare un po’ meglio sotto il punto di vista atletico, sensazione dovuta anche ad alcuni scatti in avanti nel set decisivo odierno dove il passo era leggero ed efficace. E per una volta è lei a poter esultare, anche perché il suo torneo continua e ora affronterà Linda Noskova, uscita vincitrice dal Gruppo A. L’altra semifinale sarà invece tra Jessica Pegula e Mirra Andreeva, che a sua volta ha concluso il Gruppo B da leader con tre vittorie su tre: dopo i quattro game lasciati a Svitolina e Sabalenka, la tennista classe 2007 ne ha concessi tre a Diana Shnaider, entrata al posto di Karolina Muchova, in una partita inutile pressoché per tutti.

Nel doppio, invece, abbiamo la coppia che sfiderà (oggi) Sara Errani e Jasmine Paolini, vincitrici del Gruppo B: saranno Kristina Mladenovic e Hanyu Guo, che hanno battuto 6-7 6-3 12-10 Elise Mertens e Shuai Zhang. Se nella prima giornata avevano salvato cinque match point contro Aljona Ostapenko e Su Wei Hsieh, oggi ne hanno cancellati altri due per un successo che vale così la semifinale assieme a Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, vincitrici del raggruppamento dopo il 2-6 7-6 6-3 contro Ostapenko/Hsieh.

Le semifinali di doppio saranno dunque: Errani/Paolini contro Mladenovic/Guo e Katerina Siniakova/Taylor Townsend contro Dabrowski/Stefani.

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