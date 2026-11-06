Ufficiale l’addio di Darren Cahill, Norman nuovo coach di Jannik Sinner

Si chiude un’era, se ne apre un’altra. Jannik Sinner si prepara a cambiare pelle e a ridisegnare il proprio gruppo di lavoro in vista delle prossime stagioni. Darren Cahill lascerà infatti lo staff dell’azzurro al termine del 2026, dopo cinque anni di collaborazione e successi straordinari. Al suo posto arriverà Magnus Norman, ex numero 2 del mondo e allenatore svedese, che entrerà nel team all’inizio del prossimo mese, affiancando Simone Vagnozzi.

L’annuncio è arrivato attraverso un comunicato ufficiale del tennista altoatesino, attuale numero due del ranking Atp. Cahill era entrato nello staff nel giugno 2022 e, insieme a Vagnozzi, ha accompagnato Sinner nella scalata al vertice del tennis mondiale. Un percorso straordinario, impreziosito da cinque titoli Slam, due ATP Finals e dal Career Golden Masters, con la conquista di tutti e nove i tornei Masters 1000. Nel giugno 2024 è arrivata anche la prima storica vetta della classifica mondiale.

Non soltanto trofei e numeri, però. L’australiano è stato soprattutto una figura di riferimento per Jannik, mettendo a disposizione esperienza, visione tattica e capacità di gestire la pressione nei momenti più delicati. Un rapporto professionale diventato nel tempo una profonda amicizia, costruita sulla fiducia e sul rispetto reciproco.

Adesso si apre il capitolo Norman, chiamato a raccogliere un’eredità pesante. Lo svedese, già protagonista in panchina con Stan Wawrinka, porterà una nuova esperienza all’interno di uno staff che continuerà ad avere in Vagnozzi il suo punto fermo.

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