Bravo, bravo Shelton, ma Alcaraz è un genio

Carlos Alcaraz si prende la finale delle Nitto ATP Finals, ma Ben Shelton esce dal campo a testa altissima. A Torino va in scena una partita di grande intensità, con lo statunitense capace di giocare probabilmente uno dei migliori match della sua carriera e di mettere seriamente in difficoltà il numero uno spagnolo. Alla fine, però, a fare la differenza è il talento di Carlos, che dopo una battaglia di tre set stacca il pass per l’ultimo atto del torneo.

L’avvio è tutto di marca americana. Shelton parte con il piede sull’acceleratore, strappa subito il servizio ad Alcaraz e vola sul 3-0 in un batter d’occhio. Il mancino statunitense serve con grande efficacia, concede pochissimo e tiene saldamente in mano il primo set. L’unico momento di difficoltà arriva nel settimo game, quando è costretto ad annullare due palle break. Superato l’ostacolo, Ben non trema e chiude 6-3, sorprendendo lo spagnolo.

Nel secondo parziale l’equilibrio regna fino al 4-3 in favore di Alcaraz. È proprio in quel momento che Carlos alza il livello, approfitta di un passaggio a vuoto dell’americano e piazza il break che spacca il set. Sul 5-3 lo spagnolo consolida il vantaggio al servizio e ristabilisce la parità con un altro 6-3.

Il terzo set è un concentrato di spettacolo e tensione. I due giocatori non concedono praticamente nulla nei rispettivi turni di battuta. Shelton continua a martellare con il servizio, chiudendo il nono game con quattro ace, mentre Alcaraz risponde colpo su colpo. Nessuno riesce a trovare il varco per il break e la partita si decide al tie-break.

Qui arriva la svolta. Shelton parte avanti 1-0, ma due errori pesantissimi dello statunitense spalancano la strada allo spagnolo. Alcaraz non si fa pregare, infila sette punti consecutivi e chiude la partita con un netto 7-1, mettendo il sigillo su una vittoria sofferta ma meritata.

Alcaraz vola così alla sua seconda finale delle ATP Finals e adesso aspetta di conoscere il prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Senza Jannik Sinner, il grande rivale che a Torino avrebbe potuto offrirgli un’altra sfida da brividi, Carlos ha comunque dovuto sudare per conquistarsi l’ultimo atto. E ora, contro chiunque si troverà dall’altra parte della rete, partirà con i favori del pronostico.

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