La strada conservativa non ha dato i risultati sperati. E allora Jannik Sinner ha deciso di cambiare strategia: il numero uno azzurro si sottoporrà a un intervento chirurgico al ginocchio per risolvere definitivamente il problema che lo tormenta dalla scorsa estate. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sinner è in viaggio verso la Finlandia, dove […]
La strada conservativa non ha dato i risultati sperati. E allora Jannik Sinner ha deciso di cambiare strategia: il numero uno azzurro si sottoporrà a un intervento chirurgico al ginocchio per risolvere definitivamente il problema che lo tormenta dalla scorsa estate. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Sinner è in viaggio verso la Finlandia, dove finirà sotto i ferri di Lasse Lempainen, specialista di fama internazionale.
Una decisione sofferta, maturata dopo mesi di tentativi per evitare l’operazione. Le terapie conservative non sono bastate e le continue ricadute hanno convinto Jannik e il suo team a imboccare la strada dell’intervento. Nei giorni scorsi il medico finlandese aveva raggiunto Sinner a Milano per un consulto decisivo. Ora è arrivato il momento di intervenire.
STOP FINO AD APRILE: SALTANO GLI AUSTRALIAN OPEN
Il conto da pagare sarà pesante. Dopo aver già rinunciato agli US Open, Sinner dovrà dire addio anche agli Australian Open, primo Slam della stagione in programma a gennaio. I tempi di recupero previsti si allungano infatti fino ad aprile: uno stop che rischia di condizionare pesantemente la prima parte del 2027.
CHI È LASSE LEMPAINEN
A operare il campione azzurro sarà Lasse Lempainen, chirurgo finlandese di grande esperienza nel mondo dello sport. Nel suo curriculum figurano interventi su atleti di altissimo livello, tra cui Leonardo Spinazzola, Andrea Barzagli, David Beckham e Ousmane Dembélé. A lui il compito di risolvere un problema che Sinner si trascina da mesi e restituire al tennis il campione altoatesino.
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