WTA Finals: Pegula salva match point e va in semifinale

Si è concluso il Gruppo A in singolare delle WTA Finals di Indian Wells e pur dovendo sudare per quasi tre ore Jessica Pegula è riuscita a conquistare la qualificazione alle semifinali. La statunitense passa il raggruppamento da seconda classificata, dietro Linda Noskova, e affronterà così sabato Mirra Andreeva per la prima volta in carriera.

Dopo il successo di Coco Gauff per 6-4 7-5 contro Marta Kostyuk, la numero 5 del seeding aveva assolutamente bisogno di una vittoria per continuare a sperare nel passaggio del turno. Aveva una differenza set inizialmente favorevole alla connazionale e poteva anche giocarsi la carta del primo posto nel raggruppamento in caso di vittoria in due parziali. Il 7-6(2) 4-6 7-5 finale, invece, completa il piano solo a metà: se non altro, per lei, nella parte più importante.

Il momento decisivo, al di là del recupero da un break di svantaggio a inizio terzo parziale, è per Pegula l’aver cancellato il match point che Noskova ha avuto sul 5-4 (in risposta), con l’ottimo finale di gara che le ha dato il tanto agognato risultato e la riporta tra le migliori quattro di questo torneo per la terza volta negli ultimi quattro anni (col miglior risultato la finale raggiunta a Cancun nel 2023). Gauff, vittoriosa su Kostyuk pur vittima di qualche acciacco alla schiena (l’ucraina, su questo, era sembrata pure peggio malgrado un 5-1 di vantaggio nel secondo set), ha visto così concretizzarsi lo scenario più temuto quando due giorni fa si era espressa in maniera molto amara sul format di questo torneo, per lei da cambiare. Se non altro, in quest’ottica, l’avvento di Charlotte dal 2027 dovrebbe effettivamente cambiare qualcosa dato che i giorni a disposizione per le Finals saranno al massimo cinque rispetto ai 10 attuali.

Nel torneo di doppio, Sara Errani e Jasmine Paolini chiudono in bellezza il Round Robin: terza vittoria su altrettante partite giocate e dominio del proprio raggruppamento, concluso davanti a Katerina Siniakova e Taylor Townsen. Le azzurre hanno superato Ellen Perez e Demi Schuurs 6-3 6-4 mentre Siniakova e Townsend erano avanti 6-2 4-2 quando c’è stato il ritiro della coppia rivale, composta da Nichole Melichar Martinez e Cristina Bucsa.

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