WTA Tokyo: Errani e Paolini, primo titolo nel 2026

Sara Errani e Jasmine Paolini sono riuscite a interrompere il loro digiuno da titoli WTA in doppio nel 2026 a Tokyo, in quella che è stata anche l’ultima vera chance della loro stagione per acchiappare il treno per le Finals di Indian Wells.

La coppia azzurra, che nell’annata fin qui aveva disputato soltanto una finale (a Miami, persa contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend), ha giocato un ottimo torneo e soprattutto nella partita odierna dominata contro Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani.

La coppia canadese/brasiliana, protagonista a sua volta di un’annata da incorniciare e conclusasi al numero 1 della Race grazie a sei titoli (tre a livello WTA 1000), è stata superata 6-2 6-2 con Errani e Paolini che come anche ieri in semifinale son sembrate molto concentrate e anche pronte a livello fisico. Sarà forse un fattore, in California, perché se da un lato le azzurre hanno preso la qualificazione a causa del ritiro di Aleksandra Krunic, è vero anche che rispetto alle altre sette coppie potranno forse puntare su una forma più rodata. O quantomeno non essere arrivate allo striscione del traguardo con il fiato corto, cosa abbastanza comune a chi da settembre in avanti ha tirato un po’ i remi in barca.

Nel dettaglio, ecco le otto coppie qualificate per il torneo finale al via tra una settimana: Errani/Paolini, Dabrowski/Stefani, Katerina Siniakova/Taylor Townsend, Kristina Mladenovic/Han Yu Guo, Nichole Melichar Martinez/Cristina Bucsa, Su Wei Hsieh/Aljona Ostapenko, Demi Schuurs/Ellen Perez, Shuai Zhang/Elise Mertens.

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