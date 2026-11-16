WTA Finals: Andreeva trionfa in singolare, Errani/Paolini sconfitte in doppio

A 19 anni e mezzo, Mirra Andreeva conquista le WTA Finals completando una prima apparizione in questo torneo con un percorso immacolato. Solo vittorie per la giovanissima tennista che si è garantita il best ranking personale di numero 2 del mondo e a inizio 2027 avrà la grande chance di diventare leader della classifica WTA visti i tantissimi punti che Elena Rybakina avrà da difendere.

La finale del torneo di singolare, vinta contro Elina Svitolina 7-5 6-3, è stata forse la fotografia di quanto prospettato alla vigilia. Lei in condizioni un po’ migliori rispetto alla rivale, su una superficie che sembra sentire meglio della rivale dopo aver già vinto qui nel 2025 e in generale ambientandosi piuttosto bene nei campi lenti e con rimbalzo alto, di fronte a una giocatrice che doveva fare gioco e ritmo e non accettare la potenza delle rivali. Svitolina ha dato tutto, forzando di dritto e cercando di tenere una prima palla in campo per fare gioco, ma i cambi di ritmo e le variazioni, unite a una sostanziale leggerezza negli spostamenti, ha spesso intrappolato le trame della rivale.

Un successo apparso netto fin dalla prima giornata, da quel 6-4 6-0 sulla stessa Svitolina che ha segnato l’inizio della sua cavalcata: 6-4 6-0 anche ad Aryna Sabalenka, 6-2 6-1 alla riserva Diana Shnaider, 6-3 6-4 a Jessica Pegula in semifinale). Nessuna stava tenendo la stessa continuità di lei, che ha così completato l’opera e concluso alla grande un 2026 che ha segnato tante prime volte e la potrebbe portare a un nuovo grande traguardo con l’inizio dell’anno nuovo.

Nulla da fare in doppio, invece, per Sara Errani e Jasmine Paolini. La coppia azzurra ha ceduto proprio in finale nel torneo di doppio, contro però le grandi favorite Katerina Siniakova e Taylor Townsend. 6-4 6-3 il punteggio finale, col piccolo rimpianto di un primo set perso dal 4-2 di vantaggio. Forse non sarebbe cambiato granché nell’economia generale vista la qualità delle rivali e la loro (ennesima) stagione di altissimo livello, ma come avvenuto nel Round Robin poteva magari aprire a scenari diversi.

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