WTA Finals: Errani e Paolini in finale, Svitolina sfida Andreeva in singolare

Ormai il finale di stagione di Sara Errani e Jasmine Paolini può definirsi a tutti gli effetti di grande valore, a prescindere da cosa capiterà nella quinta e ultima partita della loro settimana alle WTA Finals di Indian Wells.

La coppia azzurra, infatti, arrivata a questo evento con la seconda chance per lo sfortunato (e grave) infortunio di Aleksandra Krunic, membro della coppia al numero 3 della Race in quel momento, ha raggiunto addirittura la finale grazie al successo per 6-3 6-4 sul duo composto da Kristina Mladenovic e Hanyu Guo, campionesse di Wimbledon in carica. Due set abbastanza altalenanti per lo sviluppo, col primo dove la coppia azzurra era 5-1 e ha saputo fermare il rientro delle avversarie nel nono game mentre nel secondo il punteggio era 4-1 40-15 per Mladenovic/Guo prima che cominciasse una rimonta fatta di cinque game consecutivi per Errani/Paolini.

Per la prima volta in carriera, oltretutto, Sara giocherà la finale alle WTA Finals: negli anni in cui si qualificava con Roberta Vinci c’era un format diverso, con solo le migliori quattro coppie e con la partenza dunque dalle semifinali, ostacolo risultato sempre tabù.

Contro di loro (oggi, domenica, dopo la finale di singolare) ci saranno forse le avversarie più forti: Katerina Siniakova e Taylor Townsend hanno concluso l’anno non da numero 1 nella Race, ma (soprattutto grazie alla tennista ceca, premiata per la sesta volta in carriera come numero 1 del mondo di fine anno) considerate le principali candidate alla vittoria finale. Pur qualificandosi da seconde, nel girone proprio di Errani/Paolini che le hanno battute nel loro cammino fin qui immacolato (4/4 nelle partite vinte), hanno estromesso le numero 1 del seeding Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani in semifinale col punteggio di 7-6(4) 6-3. Non sarà la prima finale stagionale tra queste quattro giocatrici, perché a fine marzo Siniakova/Townsend batterono 7-6 6-1 Errani/Paolini nell’appuntamento conclusivo di Miami.

In singolare, invece, l’ultimo atto vedrà di fronte Mirra Andreeva ed Elina Svitolina. Entrambe le semifinali si sono concluse in due set, con la numero 3 del seeding che ha battuto 6-3 6-4 Jessica Pegula e la numero 6 che ha estromesso Linda Noskova con un netto 6-2 6-1. Andreeva, già certa di fine l’anno al numero 2 e che sta mettendo tanti punti in cascina per provare a inizio 2027 l’assalto immediato al numero 1 del mondo (con Rybakina ora ferma e che dovrà difendere tanti punti, tra cui il successo all’Australian Open), ha avuto una giornata forse meno brillante delle precedenti dove ha dominato le sue avversarie faticando un po’ nelle fasi centrali di entrambi i set: era lei la prima a perdere la battuta, ma la lunga lotta la premiava sempre e riusciva a risalire bene contro un’avversaria poco concreta. Svitolina, invece, dimostrando una sensibile crescita di condizione rispetto all’esordio (6-4 6-0 Andreeva nel girone) ha sfruttato al meglio le condizioni lente di Indian Wells per disinnescare Noskova lasciandole addirittura tre game. Sarà dura per lei ripetersi anche in finale, perché Andreeva ha nelle corde un gioco meno estremo, però per la terza volta in carriera è in finale alle Finals dopo 2018 e 2019 e questo, soprattutto con le premesse della vigilia, è per lei già un ottimo risultato.

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