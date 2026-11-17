Zverev piega Shelton, è già in semifinale

[1] A. Zverev b. [3] B. Shelton 6-2 7-6(4)

Certe rivalità finiscono per assumere i contorni di un rebus irrisolvibile ancor prima di mettere piede in campo. Il 6-2 7-6 con cui Alexander Zverev regola Ben Shelton nella quarta sfida del Gruppo John McEnroe non è soltanto il verdetto che spalanca al tedesco le porte delle semifinali con un turno d’anticipo: è anche la conferma di una superiorità tattica e mentale ormai cronica, certificata da un bilancio negli scontri diretti che sale a un pesantissimo 7-0 (15 set a 2 il computo totale).

L’avvio del match ha mostrato subito quanto pesi questo divario psicologico sulle spalle dell’americano. Shelton è partito contratto, regalando immediatamente il break con un dritto sotterrato in rete che ha spianato la strada al rival. Dopo aver salvato due palle break nel terzo game, lo statunitense ha provato a rientrare procurandosi due occasioni per il controbreak nel turno seguente, ma Zverev ha spento ogni velleità con la solita freddezza, affondando poi il colpo del 4-1 nel quinto gioco. L’unico piccolo brivido del parziale è arrivato al momento di chiudere, quando il tedesco si è fatto annullare tre set point consecutivi prima di archiviare il 6-2 al quarto tentativo affidandosi al servizio.

Nella seconda frazione lo spartito è cambiato radicalmente, trasformandosi in un duello ad altissima velocità governato dalle battute. Fino al 4-4 non si è vista l’ombra di una crepa, con Shelton bravo a reggere l’urto e capace, nel nono game, di tirarsi fuori da una situazione complicatissima: sotto 15-40, ha cancellato due palle break consecutive con un attacco coraggioso e un ace, restando aggrappato al punteggio con orgoglio.

Dall’altra parte della rete, però, Zverev stava costruendo qualcosa ai limiti della perfezione statistica. Ingrannata la marcia alla battuta, il tedesco ha infilato una striscia irreale di 25 punti consecutivi al servizio — un 23-0 parziale nel solo secondo set — togliendo all’americano qualsiasi possibilità di entrare nello scambio. Soltanto sul 40-0, grazie a una risposta tirata a tutta potenza, Shelton è riuscito a spezzare quell’incantesimo, trascinando comunque la contesa fino al tie-break.

Lì, dove i margini d’errore si azzerano e contano solo i nervi saldi, è riemersa la differenza di abitudine a questi palcoscenici. L’errore gratuito commesso da Shelton sull’1-2 ha consegnato a Zverev il mini-break decisivo, Shelton ha avuto un ultimo sussulto tirando un’altra riposta violentissima che gli ha permesso di recuperare il mini break per poi incappare nell’errore che si rivelerà decisivo, ancora su una palla abbastanza agevole. Stavolta Zverev non si è fatto riprendere, anzi sul primo set point ha chiuso con un passante di dritto molto bello su un buon attacco di Shelton.

Con questo successo il tedesco ha la matematica certezza della semifinale, si vedrà se Fils sarà in grado di contendergli il primato, e tiene in vita anche le residue speranze di Rafael Jodar – anche se per lo spagnolo si dovrebbero verificare davvero delle combinazioni improbabili – rimandando ogni altro verdetto del gruppo John McEnroe all’ultima, decisiva giornata.

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