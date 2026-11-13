CMT Translation: alle ATP Finals il tennis per tifosi ipovedenti

Dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena, la tecnologia inclusiva di CMT Translations accompagnerà i tifosi con disabilità visiva alla scoperta di ogni dettaglio dei match, attraverso un’iper-descrizione in tempo reale di quanto accade sul rettangolo blu, dove si sfideranno gli otto migliori giocatori del tennis mondiale, fra cui il numero 1 del ranking ATP Alexander Zverev, Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli.

L’evento, che chiude ufficialmente la stagione ATP, compie un passo importante sul fronte dell’accessibilità. In occasione delle Nitto ATP Finals 2026, in programma all’Inalpi Arena di Torino da domenica 15 a domenica 22 novembre, sarà attivato per la prima volta “Connect Me Too®”, il servizio di audiodescrizione dedicato alle persone cieche e ipovedenti, sviluppato da CMT Translations. Il servizio permette di seguire gli incontri attraverso una cronaca iper-descrittiva affidata a un audiodescrittore professionista appositamente formato. La narrazione non si limita agli scambi e ai punti, ma racconta anche i movimenti dei giocatori sul rettangolo di gioco, la mimica facciale, la gestualità, i colori e i dettagli dell’abbigliamento, il calore del pubblico italiano e tutta l’atmosfera dell’arena, restituendo con le parole quei dettagli visivi che rendono completa l’esperienza di una partita di tennis.

L’audiodescrizione accompagna le azioni di gioco ed è trasmessa attraverso la rete 5G e 4G. Accedere al servizio è facilissimo: si deve solo scaricare gratuitamente l’app “Connect Me Too” sul proprio smartphone dal Play Store di Android o dall’Apple Store, registrarsi, selezionare l’evento, inserire il codice per la sessione per cui si è acquistato il biglietto e collegare auricolari o cuffie. A Torino si sfideranno per il sesto anno i migliori giocatori del tennis mondiale: Il numero 1 ATP Alexander Zverev, già due volte vincitore delle Nitto ATP Finals; Carlos Alcaraz, campione in carica dell’Australian Open; Ben Shelton, finalista allo US Open; Daniil Medvedev, campione del torneo nel 2020; l’italiano Flavio Cobolli, finalista del Roland Garros; Arthur Fils, Frances Tiafoe e Rafael Jodar. Il campione uscente Jannik Sinner invece non prenderà parte al torneo per infortunio.

«Nel tennis, durante il gioco, il pubblico tace. Chi non vede sente il colpo e l’applauso, ma non sa dove è finita la palla né cosa racconta il volto di un giocatore dopo un punto perso. Per la prima volta l’audiodescrizione entra alle Nitto ATP Finals, il torneo che chiude la stagione con i migliori giocatori del mondo, e lo fa in Italia. Il tennis è la sfida più difficile per chi racconta: ritmo altissimo, pause brevissime, nessuno spazio per parole inutili. Da domenica anche chi non vede potrà dire di esserci stato davvero», dichiara Tony D’Angelo, responsabile del progetto “Connect Me Too®” per CMT Translations. “Connect Me Too®” è una realtà consolidata nell’ambito dell’accessibilità sportiva e culturale: da diversi anni questa tecnologia viene impiegata negli eventi nazionali e internazionali e dalle società che fanno dell’inclusione una prerogativa. Negli anni, il sistema di audiodescrizione è stato utilizzato con la Nazionale italiana di calcio, nei club calcistici di Serie A e B, nel basket e con la Nazionale italiana di rugby. Ha supportato inoltre le UEFA Futsal Champions League Finals e diversi appuntamenti dedicati agli sport invernali, dal pattinaggio all’hockey, dallo sci allo snowboard. L’applicazione è approdata anche in ambito culturale, con l’opera lirica al Teatro Carlo Felice di Genova. Con le Nitto ATP Finals il servizio debutta nel tennis di vertice utilizzato con la Nazionale italiana di calcio, nei club calcistici di Serie A e B, nel basket e con la Nazionale.

Attraverso un team internazionale, formato dai migliori professionisti nel campo delle traduzioni, trascrizioni e interpretariato, e tecnologie all’avanguardia, CMT Translations rende fruibile il processo comunicativo tra codici diversi. CMT Translations è una realtà con sede a Milano ma che vanta relazioni e personale in tutto il mondo: rappresenta un ponte tra tutte le culture che necessitano di dialogare tra loro. La società è particolarmente attiva nell’ambito del noleggio degli impianti per l’inclusione della disabilità visiva, sia dal punto di vista tecnologico che logistico. https://www.cmt-translations.com/.

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