WTA Finals: forfait Rybakina, entra Kostyuk

Si chiude un’era, se ne apre un’altra. Jannik Sinner si prepara a cambiare pelle e a ridisegnare il proprio gruppo di lavoro in vista delle prossime stagioni. Darren Cahill lascerà infatti lo staff dell’azzurro al termine del 2026, dopo cinque anni di collaborazione e successi straordinari. Al suo posto arriverà Magnus Norman, ex numero 2 […]
Primo importante colpo di scena alle WTA Finals 2026 di Indian Wells, con Elena Rybakina che non difenderà il titolo ottenuto nel 2025 avendo addirittura annuciato il forfait alla vigilia del proprio esordio nel Gruppo A.
La kazaka, che col successo all’esordio nel WTA 500 di Tokyo si era garantita la certezza di concludere l’anno al numero 1 del mondo, è stata costretta al ritiro dalla manifestazione dopo aver nuovamente manifestato negli ultimi giorni alcuni problemi di salute relativi a una forma influenzale.
Già nella giornata di venerdì non aveva partecipato al media-day tradizionale pre torneo, oggi invece è riuscita a dire ben poco e, racconta chi era presente alla conferenza stampa, la tennista era apparsa molto pallida in volto e con momenti in cui era visibilmente in affanno.
Al suo posto entra così Marta Kostyuk, arrivata in California dopo aver saltato quasi tutta la parte finale di stagione a causa di un problema al polso che non si sa ancora se e quanto abbia smaltito. Il forfait di Iga Swiatek, dichiarato ormai qualche settimana fa, ha fatto però sì che la numero 10 del mondo potesse avere una chance in quello che sarà un debutto per lei. L’ucraina è così inserita nel Gruppo A con Coco Gauff, Jessica Pegula e Linda Noskova, sua prima avversaria.
Per una sfortunata coincidenza, questo forfait per Rybakina a Indian Wells non è nemmeno il primo da una posizione di campionessa in carica: già nel 2023 si era imposta nel torneo WTA 1000 tradizionale di marzo per poi doversi ritirare dodici mesi più tardi per un malessere influenzale.
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