WTA Pechino: Swiatek si salva, bene Svitolina e Gauff

Per la prima volta da tanto tempo, Iga Swiatek è riuscita a ribaltare una partita che sembrava ormai del tutto andata. La polacca è agli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino dopo oltre due ore di lotta contro Donna Vekic, avversaria per lei non facilissima da gestire su un cemento veloce e che era avanti addirittura di un set e di un doppio break.

La croata, numero 31 del seeding, ha saputo difendere molto bene il servizio nel primo parziale e, rischiando con la propria aggressività ma riuscendo spesso a far male soprattutto col dritto stava portando a casa una vittoria importante sul 6-4 5-2 e servizio. Swiatek, che pure non stava comportandosi come in altre occasioni di affanno nell’ultimo anno, ha saputo trovare qualcosa dentro di sé che ha ma troppo spesso di recente non ha messo in campo, ribaltando tutto fino al 4-6 7-6(0) 6-2.

Già nel primo parziale Iga è andata sotto nel punteggio per un game all’inizio (1-1) un po’ deficitario, ma da lì è cresciuta senza però trovare la via del controbreak. Non era nervosa. Magari infastidita, ma oggi non era lei a concedere davvero la partita sotto l’aspetto psicologico. E sappiamo ormai quanto questo aspetto pesi per lei, che di fatti trovatasi spalle al muro anziché cedere è forse entrata nella giusta mentalità. Recuperato il primo break, ha dovuto risalire da uno 0-30 sul 3-5 prima di trovare la parità e un’avversaria abbastanza frastornata che ha ceduto il set con un netto 0-7 nel tiebreak e nel terzo non ha più saputo trovare quel livello che aveva nella prima metà della partita.

Un risultato che potrebbe farle bene per tanti motivi, soprattutto perché ci sono ancora giornate negative (non dimentichiamo per esempio di come abbia perso all’ultimo US Open), però ogni volta sembra esserci una giocatrice più “impostata” e convinta rispetto a qualche mese fa. È presto per dire qualsiasi cosa, perché agli ottavi sfiderà l’arrembante Iva Jovic (6-1 7-5 contro Kamilla Rakhimova) e nei quarti in caso potrebbe trovare Coco Gauff (7-5 6-1 contro Sun Xinran) che sarà opposta a Elise Mertens (6-2 3-6 6-3 ad Aljona Ostapenko).

Il fattore di Swiatek, però, può dare un senso a una corsa alle WTA Finals che sembra altrimenti chiusa qui. La polacca è decima nella Race, Marta Kostyuk nona ha dovuto fermarsi qualche settimana per dei dolori al polso, e non si farà la corsa sull’ottavo posto ma sul settimo: Linda Noskova, come campionessa di Wimbledon, è automaticamente qualificata qualsiasi sia la sua posizione (attualmente l’ottava) avrà tra qualche settimana. In definitiva, Iga deve perciò guardare a Karolina Muchova, settima ma con quasi 600 punti di vantaggio sulla ex numero 1 del mondo. E deve anche guardarsi da Jovic, ora undicesima e con circa 1000 punti di ritardo ma protagonista di un ottimo 2026 e oltre a questo c’è ancora un ‘WTA 1000’ davanti, a Wuhan.

Nell’ottavo della parte alta si sfideranno Alina Charaeva e Zheng Qinwen, mentre l’altro vedrà di fronte Ann Li ed Elina Svitolina.

Risultati terzo turno

[Q] A. Charaeva b. S. Kartal 6-4 6-1

[WC] Zheng Q. b. [18] M. Bouzkova 7-6(4) 4-6 7-5

[21] A. Li b. [9] B. Bencic 6-4 6-3

[6] E. Svitolina b. [25] M. Sakkari 6-4 7-5

[3] C. Gauff b. [WC] Sun X. 7-5 6-1

[18] E. Mertens b. [24] A. Ostapenko 6-2 3-6 6-3

[10] I. Jovic b. K. Rakhimova 6-1 7-5

[9] I. Swiatek b. [30] D. Vekic 4-6 7-6(0) 6-2

[5] L. Noskova b. V. Golubic 6-2 6-1

[19] E. Alexandrova b. [11] D. Shnaider 3-6 6-4 6-3

[Q] D. Snigur b. T. Preston 6-1 6-0

[4] M. Andreeva b. P. Kudermetova 6-4 6-1

[7] K. Muchova b. [29] L. Samsonova 4-6 6-4 6-3

[12] N. Osaka b. [20] S. Bejlek 7-6(4) 6-4

S. Kraus b. D. Yastremska 6-1 6-4

[26] N. Bartunkova b. [2] A. Sabalenka 6-4 6-3

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