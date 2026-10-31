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31 Ott 2026 12:08 - Senza categoria
WTA Tokyo: Errani e Paolini tornano in finale e volano alle Finals
di Diego Barbiani
Sara Errani e Jasmine Paolini saranno alle WTA Finals (in doppio) anche nel 2026. La coppia azzurra ha trovato l’ufficialità sulla terza partecipazione consecutiva al torneo che chiude la stagione femminile grazie al 6-4 6-0 ai danni di Olivia Nicholls e Tereza Mihalikova nella semifinale del WTA 500 di Tokyo.
Il successo sulla coppia britannica/slovacca è valso anche la prima finale delle due in doppio da sette mesi, dopo quella persa a Miami a inizio aprile contro Katerina Siniakova e Taylor Townsend. Domani affronteranno Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani, che in precedenza hanno superato 5-7 6-3 10-3 Storm Hunter e Maja Joint.
Nel match odierno, è stato ottimo il rendimento di entrambe le italiane nei game decisi sul 40-40 con otto vinti consecutivamente dal turno di battuta fondamentale vinto sul 3-3 rientrando dal 15-40. Sia Sara sia Jasmine erano ben centrate dal primo punto e pur con un piccolo passaggio a vuoto, quando si son viste recuperare dal 3-1, hanno brillantemente cancellato tutto per dilagare grazie anche al set point sul 5-4 concretizzato tenendo sotto pressione Mihalikova, che doveva essere un po’ il punto di riferimento della coppia avversaria ma si è trovata sgretolatasi sotto pressione.
Dopo il 2024 e 2025 in Arabia Saudita, dunque, per Errani e Paolini ci sarà un volo verso la California per tornare a Indian Wells. Il ticket si è reso disponibile a causa del grave infortunio di Aleksandra Krunic, numero 3 nella Race, ma le azzurre hanno colto la seconda chance per mettere da parte le difficoltà di una stagione piuttosto complessa e che può darle ancora qualche soddisfazione.
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