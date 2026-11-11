WTA Finals: Errani e Paolini in semifinale, Noskova impressiona

Ci sono ottime notizie dalle WTA Finals di Indian Wells perché, dopo Katerina Siniakova e Taylor Townsend, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno battuto anche Nichole Melichar Martinez e Cristina Bucsa qualificandosi così per le semifinali del torneo di doppio. E per via del successo di Siniakova/Townsend contro Demi Schuurs ed Ellen Perez, la coppia azzurra supererà il Gruppo 2 da prima del girone.

Come all’esordio, per Sara e Jasmine c’è stata una vittoria in rimonta. 3-6 6-2 10-7 al duo spagnolo-statunitense e dunque, malgrado una qualificazione all’evento acchiappata per i capelli all’ultimissima settimana disponibile, con anche la “seconda chance” arrivata per il ritiro della coppia composta da Danilina/Krunic a causa della rottura del ginocchio della tennista serba, le due hanno rotto quella che sembrava una maledizione.

Nei due anni precedenti, le edizioni 2024 e 2025, Errani e Paolini avevano subito enormi delusioni pur arrivando al torneo con un percorso nettamente migliore. Nel 2024, anno del trionfo olimpico, non superarono il girone pur vincendo l’esordio ma ritrovandosi a perdere con match point a favore le successive due partite. Nel 2025, da campionesse Slam in carica, persero ancora una volta lo spareggio alla terza giornata. Questa volta non ci sarà bisogno di tutto ciò e l’obiettivo a oggi diventerà già arrivare al meglio della condizione nella nottata italiana tra sabato e domenica quando saranno in campo nella prima sfida di doppio (la terza complessiva della giornata che inizierà come sempre alle 12 ora locale, le 21 italiane) contro la seconda classificata del girone A.

Nel torneo di singolare invece, la seconda giornata del Gruppo A ha visto la (prevedibile) eliminazione di Marta Kostyuk e la (meno prevedibile) qualificazione alle semifinali di Linda Noskova.

L’ucraina è arrivata a Indian Wells in ritardo, come prima riserva, ed è stata gettata nella mischia solo alla fine col ritiro di Elena Rybakina. Nei giorni scorsi sembrava già aver quasi staccato con la stagione, a seguito di fastidi al polso che hanno ridotto al minimo gli impegni dallo US Open. E in campo ha potuto fare abbastanza poco: perso 2-6 4-6 contro Noskova, perso 2-6 5-7 contro Jessica Pegula che ha rilanciato così le sue ambizioni di passaggio del turno. Poco dopo, Linda ha superato a sua volta con un netto 6-3 6-3 Coco Gauff. Risultato meno prevedibile sulla carta ma maturato al termine di una partita in cui la ceca ha dominato da fondo e gestito molto bene gli scambi contro un’avversaria che poteva darle più fastidio tra ritmo e qualità difensiva.

La situazione del girone, a una giornata dalla fine, è dunque: Noskova qualificata, Kostyuk eliminata. L’altro posto da qualificata sarà per una tra Gauff e Pegula. Per determinare le posizioni da qualificate, importante per gli abbinamenti in semifinale, c’è questo scenario: se Linda perde contro Jessica e Marta batte Coco, la statunitense è prima per lo scontro diretto a favore sulla ceca (seconda); se Coco e Jessica vincono le rispettive partite, si guarda la percentuale dei set vinti tra le due statunitensi e Linda, a cui basterebbe comunque un set per essere certa del primo posto (viceversa Coco rischierebbe la beffa essendo messa peggio di Jessica); con una vittoria di Noskova, invece, Gauff passerebbe da seconda dovesse battere Kostyuk, viceversa nell’arrivo a 1 vittoria e 2 sconfitte di tre giocatrici si guarderebbe ancora alla percentuale dei set vinti (e di nuovo Coco è costretta a vincere un set o è eliminata in favore di Jessica).

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