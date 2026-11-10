WTA Finals: Sabalenka e Andreeva, il Gruppo B ha le sue favorite

Poche sorprese, e soprattutto tante conferme, nel Gruppo B delle WTA Finals di Indian Wells dove le principali favorite per il passaggio del turno hanno preso due importanti successi nei loro rispettivi match d’esordio.

Aryna Sabalenka aveva l’impegno più complesso, probabilmente, perché affrontava un’avversaria per lei sempre molto scomoda come Karolina Muchova con cui aveva addirittura un bilancio negativo fino a ieri. 7-6(2) 7-5 il punteggio finale dopo una buona prestazione pur condita da vari passaggi a vuoto col servizio (tra cui il break subito quando serviva per il match nel secodno parziale), mostrando un po’ del suo momento attuale tra poche partite giocate dallo US Open e una condizione generale che deve ricostruirsi.

In generale, questa era forse la partita che non poteva perdere per mettersi nella posizione migliore per puntare alle semifinali, in un torneo che ancora non ha mai vinto, e sebbene la prossima partita potrà dare ulteriori indicazioni contro Mirra Andreeva, il più sembra fatto. Soprattutto, è stato importantissimo per lei non perdere nemmeno un set, fattore che potrebbe aiutarla nell’ultima giornata anche in caso di cattiva prestazione nella seconda partita. Questo perché, vedendo soprattutto il percorso di questi mesi e la prestazione proposta al suo esordio, Elina Svitolina sembra un po’ la vittima principale di questo raggruppamento.

L’ucraina non più ha granché da dare in questa stagione. Il giudizio abbastanza drastico sembra risaltare ancor di più dopo il crollo fisico avvenuto nel debutto contro Andreeva, impostasi con discreta facilità per un 6-4 6-0 che mostra bene la differenza tra le due giocatrici. Elina, da inizio agosto ormai, è in riserva e negli ultimi anni non aveva mai giocato più in là di settembre per curare il proprio corpo dai vari acciacchi che il suo fisico fa emergere dopo mesi di tornei fitti e importanti. Soprattutto per un gioco dispendioso come il suo, fatto anche di sacrificio e fatica, con un’età non più giovanissima da permetterle un buon recuperò, i problemi fisici sono quasi sempre presenti e ora ha davanti a sé un Everest: può battere Muchova? sì, sulla carta almeno. Il suo gioco ha spesso dato fastidio alla ceca. Il problema sarà in ogni caso quello che le spetterà nell’ultima giornata dove, se ancora sarà in corsa, dovrà battere Sabalenka per passare il turno.

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