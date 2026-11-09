WTA Finals: a Gauff il derby, colpaccio Errani/Paolini

Sono cominciate le WTA Finals di Indian Wells e, per quanto riguarda il tabellone di singolare, c’era impegnato il Gruppo A dove l’assenza di Elena Rybakina ha ribaltato un po’ i valori in campo.

Con la numero 1 del mondo messasi da parte a causa di un problema di salute, sarà verosimilmente una lotta a tre tra Coco Gauff, Linda Noskova e Jessica Pegula per decidere chi avanzerà alle semifinali. O almeno queste sembrerebbero le sensazioni dopo la prima giornata. Marta Kostyuk, arrivata in California da riserva con pochissimo tennis giocato da fine agosto a causa di qualche fastidio di troppo al polso. ha fatto vedere subito tanta ruggine a livello atletico nel primo match, con una sconfitta netta contro Noskova.

6-2 6-4 il punteggio che ha premiato la ceca, scattata rapidamente sul 5-1 nel primo parziale e che nel secondo ha spezzato l’equilibrio sul 2-2 senza mai concedere vere chance di rientrare alla rivale. C’è stato forse più agonismo nella seconda, dove comunque sia Gauff sia Pegula sono apparse un po’ scariche ma sono rimaste in campo oltre due ore e mezza per un 6-4 6-7 6-2 in favore della numero 4 del mondo.

Jessica ha sprecato tanto nei primi due parziali: uno 0-40 di vantaggio sul 4-4 non concretizzato, seguito da un break subito sul 4-5, e un 5-1 di vantaggio nel secondo dove ha dilapidato tutto malamente con vari set point mancati sul 5-4. Vincerà quel set al tie-break, ma nel terzo non ha più avuto qualità ed efficacia lasciando alla rivale una nuova vittoria in stagione al terzo set. Questa è stata addirittura la trentesima partita al set decisivo, su 63 giocate nel 2026, con un bilancio aggiornato a 19 vinte e 11 perse.

In testa così abbiamo Noskova (per differenza set) e Gauff, mentre Pegula e Kostyuk sono in fondo al girone. Il prossimo turno, martedì, vedrà Marta affrontare Jessica e Linda sfidare Coco. L’ucraina ha bisogno a tutti i costi di vincere almeno un set o verrà già eliminata anche senza scoprire il risultato dell’altra partita. Chi vince tra Noskova e Gauff invece potrebbe già centrare la qualificazione alle semifinali con un turno di anticipo.

Nel doppio, invece, ci sono ottime notizie da parte di Sara Errani e Jasmine Paolini che hanno sconfitto in rimonta una delle coppie considerate grandi favorite alla vittoria finale: Katerina Siniakova e Taylor Townsen. 4-6 6-1 10-8 il punteggio finale per il duo azzurro che sale così in testa al proprio girone assieme a Cristina Bucsa e Nichole Melichar Martinez, vincitrici a loro volta contro Demi Schuurs ed Ellen Perez 6-3 7-5.

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