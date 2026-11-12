WTA Finals: Andreeva vince il girone, Sabalenka travolta

La quarta giornata delle WTA Finals è andata in archivio con un Gruppo B del torneo di singolare che è pressoché delineato: Mirra Andreeva qualificata per le semifinali da prima del raggruppamento, Aryna Sabalenka ed Elina Svitolina che si giocheranno il secondo posto, Karolina Muchova già eliminata.

In generale, anche questa non è stata una giornata da ricordare quantomeno dal punto di vista dello spettacolo. La prima partita vedeva di fronte la ceca e l’ucraina e forse qualcosa della prima giornata aveva tratto in errore. Lì Muchova aveva tenuto Sabalenka in bilico fino alla fine, Svitolina era crollata contro Andreeva. Si pensava fosse Elina quella messa peggio delle due sconfitte, ma a conti fatti pure Karolina ha avuto e sta avendo un atteggiamento e un livello non ideale: dopo la finale persa a Wimbledon, si è dovuta operare al polso per un fastidio che riappariva in certi periodi della stagione e sembra che questo non sia ancora del tutto sparito. Anche lei, come la rivale, ha giocato pochissimo e senza incidere negli ultimi mesi, con alcune dichiarazioni che facevano anche pensare alla possibilità non si presentasse nemmeno in California.

Se ha offerto una prestazione tutto sommato buona nella prima partita, stavolta il 3-6 6-2 6-2 con cui ha ceduto di fronte alla campionessa del Foro Italico racconta di qualcosa che sembra essere del tutto finito. L’avversaria, pur con un MTO per i soliti fastidi che anche lei sta attraversando da qualche mese, ha mostrato più che altro ostinata determinazione e lasciano aperta a Muchova anche la possibilità di non scendere in campo nella terza partita contro Andreeva e lasciar spazio a Diana Shnaider, seconda riserva del torneo.

Alla fine, quel match è completamente inutile per entrambe. Mirra ha già fatto il suo: 6-4 6-0 a Svitolina, 6-4 6-0 a Sabalenka. Fin qui, la migliore delle otto giocatrici. E per Aryna, una sconfitta pesante al punto da cancellare quasi interamente gli sforzi fatti nella prima partita per sopperire a una giornata non eccezionale contro un’avversaria fastidiosa e vinta comunque bene. Stavolta, ha mollato di testa trovandosi di fronte una giocatrice che sembrava tatticamente in grado di controllare il gioco in ogni zona del campo. Per sua fortuna, se si può dire, ha ancora tutte le chance intatte di avanzare alle semifinale perché lo spareggio sarà contro Svitolina. Malgrado gli stenti di questo periodo, potrebbe averne di più sia a livello fisico sia a livello di spinta generale contro un’avversaria con cui non ha mai perso nei sei confronti diretti giocati da dopo il 2022.

Nel torneo di doppio, Aljona Ostapenko e Su Wei Hsieh tornano in corsa per la qualificazione grazie al successo per 7-5 6-3 contro Elise Mertens e Shuai Zhang, mentre Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski han vendicato (per quanto possibile) la sconfitta nella finale di Wimbledon battendo Kristina Mladenovic e Hanyu Guo 7-6 4-6 10-5. Così, dopo due giornate, Mertens e Zhang sono già eliminate e Dabrowski e Stefani sono già qualificate. Rimane da decidere chi sarà la seconda coppia che accederà alle semifinali (dove c’è già la coppia azzurra composta da Sara Errani e Jasmine Paolini) con l’ultima giornata che vedrà di fronte Dabrowski/Stefani a Ostapenko/Hsieh mentre Mladenovic/Guo sfideranno Mertens/Zhang.

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