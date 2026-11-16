Ranking WTA: Andreeva scavalca Sabalenka, vetta all’orizzonte

È Mirra Andreeva l’indiscussa protagonista nella nuova edizione del ranking WTA.

A Indian Wells la diciannovenne russa si è aggiudicata le WTA Finals da imbattuta, e senza cedere neanche un parziale lungo il cammino. Ciò le permette di scavalcare al secondo posto Aryna Sabalenka, che non ha superato il girone eliminatorio, incassando per di più una pesante sconfitta nel confronto diretto.

Per la siberiana si tratta del quarto centro stagionale – dopo i “500” di Adelaide e Linz e il Roland Garros – nonché il settimo in carriera. Ora la vetta della classifica, sempre occupata da Elena Rybakina (che, dopo essersi assicurata il n. 1 di fine anno, in California ha dato forfait), è vicinissima: appena 293 punti (7806 contro gli 8099 della kazaka). E nel 2027 l’attuale regina sarà subito chiamata a difendere il titolo degli Australian Open, dove Andreeva non andò oltre gli ottavi…

In top ten si registra un altro scambio di posizioni, che riguarda due tenniste ceche: grazie al piazzamento in semifinale, Linda Noskova scalza dalla settima piazza Karolina Muchova, out nel round robin.

Per il resto, con la “regular season” ormai conclusa, nulla si muove nei primi sessanta posti. Poco più giù, si fa notare soprattutto la risalita dell’ex numero 4 Bianca Andreescu (77; + 23), impostasi nel “125” di Sopo, in Colombia.

Si conferma trentacinquesima la migliore azzurra, Jasmine Paolini. Alle spalle della toscana figurano Elisabetta Cocciaretto (74; 0), Lucrezia Stefanini (110; 0), Lisa Pigato (117; – 9), Lucia Bronzetti (135; + 1) e Tyra Caterina Grant (157; + 1). Esce dalle duecento Samira De Stefano (205; – 15).

Le top ten del ranking WTA: 1 Elena Rybakina, 2 Mirra Andreeva (+ 1), 3 Aryna Sabalenka (- 1), 4 Coco Gauff, 5 Jessica Pegula, 6 Elina Svitolina, 7 Linda Noskova (+ 1), 8 Karolina Muchova (- 1), 9 Iga Swiatek, 10 Marta Kostyuk.

Dalla stessa categoria

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.