Si chiude un’era, se ne apre un’altra. Jannik Sinner si prepara a cambiare pelle e a ridisegnare il proprio gruppo di lavoro in vista delle prossime stagioni. Darren Cahill lascerà infatti lo staff dell’azzurro al termine del 2026, dopo cinque anni di collaborazione e successi straordinari. Al suo posto arriverà Magnus Norman, ex numero 2 […]
15 Nov 2026 12:35 - Diamo i Numeri
Ranking ATP: Fritz resta davanti a Jodar, cala de Minaur
di Fabrizio Fidecaro
Un buon finale di stagione per confermare il proprio posto nella top ten del ranking ATP.
Il titolo conquistato nel “250” di Stoccolma – dodicesimo in carriera nel Tour maggiore, secondo stagionale dopo il “500” di Washington e primo assoluto a livello indoor – consente a Taylor Fritz di guadagnare un posto, divenendo nono.
Lo statunitense resta così davanti a Rafael Jodar (decimo; + 1), che, contrariamente a lui, giocherà le Finals grazie al nono posto nella Race 2026 (e al forfait di Sinner), pur non essendo ancora mai andato oltre il n. 10 nella classifica su base dodici mesi.
Entrambi sorpassano Alex de Minaur (undicesimo; – 2), cui sono “scaduti” i punti relativi al match vinto nel 2025 a Torino: l’australiano è dunque costretto, per il momento, a salutare l’élite mondiale.
Tra i venti, perde terreno Félix Auger-Aliassime (diciassettesimo; – 3), che l’anno scorso aveva raggiunto il penultimo atto delle Finals, aggiudicandosi due incontri.
Più in basso, si fa notare l’argentino Thiago Agustin Tirante (47; + 4), inatteso finalista in Svezia.
Per quanto riguarda gli italiani, dietro a Jannik Sinner, che si conferma secondo dietro ad Alexander Zverev, troviamo Flavio Cobolli (sempre sesto e attesissimo nella kermesse piemontese), Luciano Darderi (21; 0), Lorenzo Musetti (27; – 2), Matteo Arnaldi (37; + 1), Matteo Berrettini (43; 0) e Mattia Bellucci (62; 0).
Seguono, oltre il centesimo posto, Lorenzo Sonego (109; + 6), Federico Cinà (138; + 1), Andrea Pellegrino (142; – 1), Francesco Passaro (158; – 1), Andrea Guerrieri (160; 0), Francesco Maestrelli (162; + 6), Marco Cecchinato (171; + 2) e Stefano Travaglia (174; + 3).
I top ten del ranking ATP: 1 Alexander Zverev, 2 Jannik Sinner, 3 Carlos Alcaraz, 4 Ben Shelton, 5 Daniil Medvedev, 6 Flavio Cobolli, 7 Arhur Fils, 8 Frances Tiafoe, 9 Taylor Fritz (+ 1), 10 Rafael Jodar (+ 1).