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26 Ott 2026 10:23 - Diamo i Numeri
Ranking ATP/WTA: Sinner, settimana n. 95 in vetta. Fils al top
di Fabrizio Fidecaro
Jannik Sinner inizia oggi la settimana complessiva numero 95 da sovrano del ranking ATP. Il suo vantaggio su Alexander Zverev, però, si riduce ancora, da 880 a 700 punti (10450 a 9750).
Tra sette giorni verranno scalati anche i punti relativi al Master 1000 di Parigi 2025, che l’altoatesino si aggiudicò, con il tedesco out in semifinale. Di conseguenza, il margine si assottiglierebbe a 100 punti (9450 a 9350), ma nel frattempo Zverev prenderà parte al “500” di Vienna. Nell’evento austriaco a Sascha basterà raggiungere i quarti di finale per operare il sorpasso in vetta già lunedì prossimo.
Nell’élite mondiale, la semifinale colta nel “250” di Bruxelles è sufficiente ad Arthur Fils per ritoccare il career high. Il francese, ottavo (+ 2), si scambia di posto con Alex de Minaur (decimo; – 2): tra di loro resta Frances Tiafoe, stabile sul nono gradino.
Più in basso, si distinguono i protagonisti del big match di Bruxelles, che ha visto Tallon Griekspoor (50; + 10) prevalere su Jan-Lennard Struff (47; + 11).
Rientra nei cento il georgiano Nikoloz Basilashvili (95; + 33), finalista nel “250” di Almaty, dov’era partito dalle qualificazioni.
In brusco calo Joao Fonseca (40; – 12), Jaume Munar (65; – 14), Roman Andres Burruchaga (77; – 15) e Hugo Gaston (110; – 17).
Per quanto riguarda gli italiani, dietro a Sinner troviamo Flavio Cobolli (che rimane sesto), Luciano Darderi (23; 0), il trionfatore del “250” di Lione Lorenzo Musetti (26; 0, il carrarino non guadagna posizioni poiché nella corrispondente settimana dell’anno scorso aveva raggiunto le semifinali a Vienna), Matteo Arnaldi (36; 0), Matteo Berrettini (48; – 5), Mattia Bellucci (66; + 2) e Lorenzo Sonego (91; – 2).
Seguono, oltre il centesimo posto, Andrea Pellegrino (139; + 5), Federico Cinà (142; – 7), Francesco Passaro (153; – 7), Marco Cecchinato (163; + 1), Andrea Guerrieri (165; + 1), Stefano Travaglia (167; 0) e Francesco Maestrelli (174; – 3). Esce nuovamente dai duecento Gianluca Cadenasso (202; – 19).
Il ranking WTA è sempre saldamente guidato da Elena Rybakina, che si è imposta nel “500” di Ningbo, battendo nel match clou Leylah Fernandez (23; + 7).
In top ten si scambiano di posizione Iga Swiatek e Linda Noskova, con la polacca che strappa l’ottava alla ceca, cui è uscita dal conteggio la finale raggiunta l’anno scorso nel “500” di Tokyo.
Compie un gran balzo in avanti la vincitrice del “250” di Osaka Katerina Siniakova (49; + 37). Bene anche la finalista Ashlyn Krueger (44; + 11) e Katie Boulter (48; + 10), fermatasi in semifinale.
Perde terreno Belinda Bencic (20; – 6): all’elvetica è “scaduto” il titolo conquistato dodici mesi or sono nella capitale del Giappone.
Si conferma trentacinquesima la migliore azzurra, Jasmine Paolini. Alle spalle della toscana figurano Elisabetta Cocciaretto (69; – 4), Lisa Pigato (102; + 6), Lucrezia Stefanini (118; – 11), Lucia Bronzetti (132; + 3), Tyra Caterina Grant (154; – 2) e Samira De Stefano (186; + 2).
I top ten del ranking ATP: 1 Jannik Sinner, 2 Alexander Zverev, 3 Carlos Alcaraz, 4 Ben Shelton, 5 Daniil Medvedev, 6 Flavio Cobolli, 7 Félix Auger-Aliassime, 8 Arhur Fils (+ 2), 9 Frances Tiafoe, 10 Alex de Minaur (- 2).
Le top ten del ranking WTA: 1 Elena Rybakina, 2 Aryna Sabalenka, 3 Mirra Andreeva, 4 Jessica Pegula, 5 Coco Gauff, 6 Elina Svitolina, 7 Karolina Muchova, 8 Iga Swiatek (+ 1), 9 Linda Noskova (- 1), 10 Marta Kostyuk.