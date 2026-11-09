Ranking ATP/WTA: Alcaraz avvicina il duo di testa

Alexander Zverev inizia oggi la seconda settimana da numero 1 del ranking ATP.

Per il momento, il margine del tedesco sul più diretto inseguitore, Jannik Sinner, fermo da luglio, resta di 100 punti (9550 a 9450). Tra sette giorni, con l’uscita dal conteggio dei punti relativi alle Finals del 2025, vinte dall’altoatesino, il divario aumenterà in modo considerevole.

Con la vittoria nel Master 1000 di Parigi, nona in carriera nella categoria, Carlos Alcaraz consolida il terzo posto, salendo a quota 7100 punti, quasi duemila in più rispetto al numero 4, Ben Shelton (5130), da lui sconfitto nel match clou.

Il murciano, però, è ormai troppo distante per poter insidiare i primi due entro la fine della stagione: nella Race figura a 1850 lunghezze da Sinner e dunque, anche aggiudicandosi le Finals da imbattuto, resterebbe ancora dietro di 350.

In top ten si riaffaccia Taylor Fritz (decimo; + 2), fermatosi ai quarti, che scavalca Rafael Jodar (undicesimo; – 1), out al secondo round. Grazie al forfait di Sinner, però, alle Finals andrà il giovane spagnolo, nono nella Race. Se avesse concretizzato uno dei due match point avuti a disposizione contro Alcaraz, sarebbe stato l’americano a staccare il biglietto per Torino.

Tra i venti rientra l’ex numero 2 Casper Ruud (diciottesimo; + 5), spintosi al penultimo atto. Migliora il career high l’altro inatteso semifinalista, il beniamino di casa Luca Van Assche (34; + 13).

Più giù, brillano anche Nuno Borges (41; + 8) e Rinky Hijikata (59; + 24), entrambi nei quarti, il primo da lucky loser, il secondo dopo aver passato le qualificazioni.

Esce dai cento Sebastian Korda (101; – 15): lo statunitense figlio d’arte, forzatamente ai box da marzo, vi figurava senza interruzioni dall’edizione della classifica datata 1° febbraio 2021 (n. 88).

Per quanto riguarda gli italiani, dietro a Sinner troviamo Flavio Cobolli (che rimane sesto e sarà in Piemonte per la kermesse di fine stagione), Luciano Darderi (21; 0), Lorenzo Musetti (25; – 1), Matteo Arnaldi (38; – 2), Matteo Berrettini (43; 0) e Mattia Bellucci (62; + 4): quest’ultimo ritocca il career high grazie al secondo turno parigino, raggiunto dalle quali.

Seguono, oltre il centesimo posto, Lorenzo Sonego (115; – 9), Federico Cinà (139; – 3), Andrea Pellegrino (141; – 1), Francesco Passaro (157; – 4), Andrea Guerrieri (160; + 6), Francesco Maestrelli (168; + 8), Marco Cecchinato (173; + 10) e Stefano Travaglia (177; – 18).

Nel ranking WTA, immobile la top ten, la prima variazione che s’incontra riguarda Alexandra Eala. La ventunenne filippina, infatti, effettua il proprio debutto tra le quindici (15; + 2), grazie alla finale raggiunta nel “250” di Hong Kong.

A negarle il titolo è stata, piuttosto a sorpresa, Claire Liu: la statunitense, al primo centro pieno nel Tour maggiore, recupera così parecchio terreno, issandosi dal n. 102 al n. 69 (+ 33).

Bene anche le principali protagoniste del “250” di Chennai, la trionfatrice Magda Linette (43; + 25) e la finalista Janice Tjen (60; + 15).

Si conferma trentacinquesima la migliore azzurra, Jasmine Paolini. Alle spalle della toscana figurano Elisabetta Cocciaretto (74; – 2), Lisa Pigato (108; 0), Lucrezia Stefanini (109; + 8 con i quarti a Chennai), Lucia Bronzetti (136; – 2), Tyra Caterina Grant (158; – 4) e Samira De Stefano (190; – 4).

I top ten del ranking ATP: 1 Alexander Zverev, 2 Jannik Sinner, 3 Carlos Alcaraz, 4 Ben Shelton, 5 Daniil Medvedev, 6 Flavio Cobolli, 7 Arhur Fils, 8 Frances Tiafoe, 9 Alex de Minaur, 10 Taylor Fritz (+ 2).

Le top ten del ranking WTA: 1 Elena Rybakina, 2 Aryna Sabalenka, 3 Mirra Andreeva, 4 Coco Gauff, 5 Jessica Pegula, 6 Elina Svitolina, 7 Karolina Muchova, 8 Linda Noskova, 9 Iga Swiatek, 10 Marta Kostyuk.

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