Ranking ATP/WTA: Zverev n. 1 di fine anno con solo due titoli

Due titoli appena nell’intera stagione per essere incoronato numero 1 di fine anno.

Alexander Zverev chiude il 2026 da sovrano del ranking ATP, essendosi aggiudicato soltanto due trofei, anche se, va detto, entrambi Major: il Roland Garros e gli US Open.

Dall’introduzione della classifica computerizzata, nel 1973, mai nessuno aveva chiuso un’annata in vetta con così pochi centri pieni: fin qui, il minimo era stato 4 (Pete Sampras nel 1998, Roger Federer nel 2009, Novak Djokovic nel 2018 e nel 2020, Rafael Nadal nel 2019).

A ogni modo, il tedesco, che ha raggiunto il match clou alle Finals di Torino, si porta a quota 10350 punti, staccando il secondo, Jannik Sinner, di ben 2400, e il terzo, Carlos Alcaraz, di 2750.

Da gennaio in avanti, Sinner e Alcaraz hanno ottenuto sei successi ciascuno: l’altoatesino uno Slam e cinque Master 1000, il murciano uno Slam, le Finals, un “1000” e tre “500”. Entrambi, però, sono stati costretti a saltare per infortunio diversi mesi di gare, e la continuità di Zverev in tal senso ha fatto la differenza.

In top ten, si registra uno scambio di posizioni: grazie al successo su Rafael Jodar nel round robin piemontese, Arthur Fils sottrae la sesta a Flavio Cobolli, che purtroppo nell’occasione è rimasto a secco. Per il transalpino è il nuovo career high.

Per quanto riguarda gli italiani, dietro a Sinner e a Cobolli troviamo Luciano Darderi (21; 0), Lorenzo Musetti (27; 0), Matteo Arnaldi (37; 0), Matteo Berrettini (43; 0) e Mattia Bellucci (62; 0).

Seguono, oltre il centesimo posto, Lorenzo Sonego (111; – 1), Francesco Passaro (126; + 32 grazie al titolo nel Challenger di Metz, giunto dopo la doppietta Palermo-Maia di inizio ottobre), Federico Cinà (141; – 2), Andrea Pellegrino (145; – 3), Andrea Guerrieri (168; – 8), Marco Cecchinato (174; – 2) e Stefano Travaglia (187; – 12). Scivola ben oltre la duecentesima piazza Francesco Maestrelli (233; – 71).

Nel ranking WTA, sempre guidato da Elena Rybakina, si conferma trentacinquesima la migliore azzurra, Jasmine Paolini. Alle spalle della toscana figurano Elisabetta Cocciaretto (73; + 1), Lucrezia Stefanini (111; – 1), Lisa Pigato (117; 0), Lucia Bronzetti (128; + 7 con la semifinale nel “125” di Colina, in Cile) e Tyra Caterina Grant (161; – 4).

I top ten del ranking ATP: 1 Alexander Zverev, 2 Jannik Sinner, 3 Carlos Alcaraz, 4 Ben Shelton, 5 Daniil Medvedev, 6 Arthur Fils (+ 1), 7 Flavio Cobolli (- 1), 8 Frances Tiafoe, 9 Taylor Fritz, 10 Rafael Jodar.

Le top ten del ranking WTA: 1 Elena Rybakina, 2 Mirra Andreeva, 3 Aryna Sabalenka, 4 Coco Gauff, 5 Jessica Pegula, 6 Elina Svitolina, 7 Linda Noskova, 8 Karolina Muchova, 9 Iga Swiatek, 10 Marta Kostyuk.

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