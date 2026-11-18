Il problema non era Tiafoe, Alcaraz travolge anche Medvedev ma c’è un allarme fisico

[2] C. Alcaraz b. [4] D. Medvedev 6-2 6-4

C’è stato un momento, tra la metà del primo set e l’avvio del secondo, in cui la sfida tra il numero 2 e il numero 5 del mondo è sembrata appartenere a due categorie tecniche differenti. Il 6-2 6-4 con cui Carlos Alcaraz piega Daniil Medvedev nella seconda giornata del Gruppo Ivan Lendl — portando sull’8-3 il bilancio dei precedenti — certifica una superiorità schiacciante sul piano del gioco, ma lascia in dote un’incognita legata alle condizioni della coscia sinistra dello spagnolo.

Nei primi game la partita è stata vagamente in equilibrio. Medvedev era consapevole di non poter reggere il braccio di ferro prolungato da fondo contro un avversario così esplosivo e ha cercato fin da subito una via d’uscita tattica, provando ad abbreviare gli scambi e a forzare la battuta per non farsi schiacciare. Già nel secondo turno di servizio però il russo è andato in difficoltà, è riuscito a cavarsela e andare sul 2-1 ma la diga è crollata di schianto: nel turno di risposta successivo Alcaraz ha sfoderato una gran risposta di dritto e ha alzato la velocità della palla a livelli scoraggianti, incassando il break su un dritto in contropiede fallito da Daniil. Da lì in avanti lo spagnolo ha scatenato una tempesta perfetta, infilando un altro break a zero e chiudendo il parziale in appena 32 minuti, con dieci punti a uno nel finale e due errori di pura frustrazione da parte di un Medvedev svuotato e privo di armi.

L’apertura della seconda frazione ha toccato vette quasi irreali. Nel primo game Alcaraz si è preso immediatamente il break con una giocata fuori dal comune: una corsa disperata su una volée di Medvedev trasformata in uno strettissimo passante di dritto che ha completato un parziale complessivo di sette game a zero dall’1-2 del primo set.

Il match sembrava avviato verso una chiusura rapida e indolore ma al termine del terzo game è scattato l’allarme: cinque minuti di medical time-out per un problema alla coscia sinistra di Alcaraz. Al rientro in campo la partita ha cambiato un po’ fisionomia. Lo spagnolo ha scelto la via della prudenza assoluta, evitando di spingere in appoggio e di rincorrere le palle nei turni di battuta del russo, che ne ha approfittato per infilare due game a zero senza fatica. Da quel momento Alcaraz ha giocato esclusivamente in gestione, concentrando ogni residua energia sui propri turni di servizio e blindando il vantaggio fino al 6-4 conclusivo.

In termini di classifica la semifinale è ormai ipotecata — e diventerebbe matematica già stasera in caso di vittoria di Frances Tiafoe su Flavio Cobolli — ma l’attenzione si sposta inevitabilmente sull’infermeria: capire l’entità reale del fastidio muscolare diventa ora la vera partita decisiva per il torneo dello spagnolo.

Rimane la sensazione di superiorità schiacciante di Alcaraz nei confronti del resto della truppa, visto che lo spagnolo ha messo rapidamente in chiaro che non era Tiafoe in cattiva giornata lunedì. Medvedev è pur sempre il numero 5 del mondo ed è stato ridotto al ruolo di comparsa. A volte ci si dimentica che Carlos non ha ancora compiuto 24 anni, se non ci si mette qualche acciacco qualsiasi record è alla sua portata.

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