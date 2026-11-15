Shelton spreca e vince, Fils lo spaventa

[3] B. Shleton b. [6] A. Fils 6-2 3-6 6-3

Il secondo atto del Gruppo John McEnroe è stato un’altalena di strappi e gratuiti, in cui Ben Shelton ha finito per imporsi in un match che ha lasciato sul tavolo più di qualche perplessità sulla tenuta di entrambi.

Per oltre un set la partita è stata brutta, frenata dalla fallosità cronica di Fils. Il francese ha subito mostrato una tenuta precaria, salvandosi in affanno su quattro palle break sull’1-1 per poi crollare alla quinta occasione sul 2-2 con un rovescio in rete e affondare definitivamente sul 4-2 con un doppio fallo. In quella fase Shelton ha dovuto fare poco più del minimo sindacale: spingere il giusto da fondo e lasciar implodere il tennis disordinato del rivale.

Proprio quando il copione sembrava già scritto, però, è riemerso il limite storico dello statunitense: la gestione del vantaggio. In totale controllo emotivo e tecnico, Shelton si è incartato all’improvviso nel secondo parziale, regalando un passaggio a vuoto sanguinoso sul 3-4, 40-30. Fils ha colto al volo l’unica vera crepa della serata, punendo con il passante una volée interlocutoria a metà campo per il 5-3. Da lì il set si è trasformato in un thriller: il francese ha cancellato due palle del controbreak — la prima con un servizio centrale, la seconda grazie a un rovescio lungo dell’avversario — prima di chiudere il parziale con la complicità del nastro, che ha sputato fuori l’ultimo tentativo di Shelton.

Lo spavento ha avuto il merito di risvegliare la testa di serie numero 3, ripartita nel terzo set con tutt’altra ferocia in risposta. Sotto 0-1, Fils ha provato a restare aggrappato alla battuta annullando tre palle break di fila con il servizio, ma alla quarta ha ceduto alla profondità della risposta mancina dell’americano. Quel 2-0 ha ristabilito le gerarchie reali dell’incontro, pur senza spegnere del tutto i brividi.

Shelton, infatti, ha dovuto ricorrere ancora una volta alla sua arma primaria per non rimettere in corsa il francese: ha cancellato due palle break sull’1-3 e un’altra nell’ultimo, delicatissimo game in cui serviva per il match. È stato lì che si è vista la differenza di peso specifico tra i due: un ace per scacciare l’incubo del 5-4, un altro ace per procurarsi il match point e un dritto definitivo a chiudere i conti. Una vittoria pesante per la classifica del girone, ma ancora troppo sporca per dormire sonni tranquilli in vista dello scontro diretto con Zverev.

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