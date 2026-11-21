Alcaraz firma un capolavoro di nervi e magia: Shelton piegato, lo spagnolo vola in finale

[2] C. Alcaraz [3] B. Shelton 3-6 6-3 7-6(1)

Ci sono partite che si vincono con la tattica, altre con la resistenza fisica, e poi ci sono le semifinali delle ATP Finals, dove per spezzare l’equilibrio serve anche un lampo di genio puro capace di cambiare la temperatura dell’arena. Carlos Alcaraz conquista l’atto conclusivo del torneo superando Ben Shelton al termine di una battaglia ad altissima tensione, allungando sul 5-1 il bilancio nei precedenti.

L’avvio era stato tutto di marca statunitense, con Shelton subito aggressivo e capace di strappare il break in apertura grazie a una risposta di dritto tanto violenta quanto fortunosa, volando rapidamente sul 3-0. L’americano ha difeso il vantaggio con la consueta esuberanza al servizio, superando l’unico vero brivido del parziale sul 4-2: finito sotto 15-40, ha disinnescato entrambe le palle break infilando quattro prime consecutive di rara pesantezza. Nel game di chiusura, pur senza trovare sempre la prima, Shelton ha addirittura spinto due seconde più veloci delle prime, incassando meritatamente il 6-3.

Un occhi attento poteva notare che nel secondo set qualcosa lentamente cambiava. Alcaraz ha alzato il livello da fondo campo, mentre Shelton, pur continuando a tirare ogni colpo a tutto braccio, ha iniziato a pagare un briciolo di fatica in più negli spostamenti. Lo snodo del parziale si è materializzato sul 3-3: superato un delicato 30-30 al servizio, lo spagnolo ha immediatamente piazzato il break approfittando di due seconde offerte dall’americano nel game successivo. Poi, sul 5-3 15-0, Alcaraz ha regalato il momento destinato a restare nella memoria del torneo: su una palla bassissima sotto il livello del nastro, ha accarezzato e spinto una volée di sensibilità irreale fino all’ultimo centimetro utile di campo, un ricamo che non si vedeva forse dai tempi di John McEnroe o Stefan Edberg e che gli ha spianato la strada verso il 6-3.

Il terzo set si è giocato sul filo dei nervi, governato dall’equilibrio e dai turni di battuta. Alcaraz ha subito disinnescato uno 0-30 insidioso nei primi game, poi il punteggio è scivolato liscio fino al 3-3 senza concedere palle break. Nel settimo gioco lo spagnolo ha provato a mettere la freccia arrivando sul 15-30 in risposta, ma Shelton ha reagito da campione e ha giocato probabilmente il miglior tennis della sua vita: prima ha trovato una soluzione incisiva chiusa da una volée bellissima — e un pizzico fortunosa — poi si è affidato ancora una volta alla potenza del servizio per restare agganciato fino al tie-break.

Lì, dove ogni punto pesa come un macigno, la maggiore abitudine di Alcaraz a gestire la pressione dei momenti decisivi ha fatto la differenza. Implacabile al servizio lo spagnolo ha approfittato di due erroracci di uno Shelton che ha pagato il suo giocare a “tutto o niente” proprio nel momento decisivo, consentendo a Carlos di completare la rimonta, con la firma d’autore sull’ultimo servizio di Ben.

Seconda finale di fila alle Finals per Alcaraz, che sarà il grande favorito in qualsiasi modo finisca la seconda semifinale, e che completa il trittico autunnale dopo le vittorie di Vienna e Parigi. Difficile dire se Shelton possa partire da questa grande prestazione di oggi per cercare di ridurre ulteriormente il gap con Alcaraz, perché i margini di miglioramento dello statunitense sarebbero sugli scambi, proprio in quel settore del gioco in cui Alcaraz è inavvicinabile da chiunque. E tatticamente meglio di oggi è impossibile. Se mantiene questa convinzione il 2027 potrebbe essere molto divertente, confidando nella crescita di Jodar, nel rientro di Fonseca e magari in un rinsavimento di Mensik. Nell’attesa di Sinner.

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