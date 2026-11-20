Alcaraz è un’altra cosa, quasi un’esibizione con il povero Cobolli

[1] C. Alcaraz b. [6] F. Cobolli 6-4 6-1

Se si cercavano risposte sulla condizione fisica di Alcaraz non si può dire che questo match abbia fugato i dubbi. Troppo ampio il divario tecnico tra il numero 2 e il numero 6 del torneo per ricavare indicazioni plausibili, l’unica, purtroppo per Cobolli, è che per il momento i due appartengono a due categorie differenti ed è lunghissima la strada che l’italiano deve compiere per arrivare a dar fastidio a giocatori come l’Alcaraz di questo periodo. Sia di consolazione, per quanto magra, che Cobolli condivide questa condizione praticamente con l’intero circuito, perché se un Alcaraz prudente è inavvicinabile dal numero 6, l’Alcaraz dei giorni scorsi era persino più lontano da Tiafoe e Medvedev. Sarà Shelton – e magari Zverev domenica – a dirci se ci si debba rassegnare ad un dominio intervallato spezzato da qualche malanno di stagione o se invece qualcuno del gruppo ha armi per far male ad un giocatore che non sembra avere punti deboli.

Dopo il ritorno dall’infortunio il servizio e il rovescio sembravano da registrare meglio ma sono bastati un paio di mesi per renderli nuovamente devastanti e nel frattempo è, se mai fosse possibile, migliorato anche il dritto, evoluzione tutto sommato prevedibile per un ragazzo che ha poco più di 23 anni.

Inutile dire qualcosa sulla partita, Cobolli ha retto un set poi anche lui ha capito che non ne valeva la pena e l’abbassamento di concentrazione ha ulteriormente semplificato il compito di Carlos. Come detto nel post partita da Alcaraz, Cobolli ha comunque coronato una stagione indimenticabile, che non è detto che possa ripetersi visto che davanti sembrano irraggiungibili e dietro corrono molto. Che conservi questa cavalcata come un ricordo caro, niente finisce oggi, c’è ancor auna Davis da giocare.

Dalla stessa categoria

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.