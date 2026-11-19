Shelton vince e resta in corsa, il suo destino nelle mani di Zverev

[3] B. Shelton b. [8] R. Jodar 7-6(8) 6-4

C’è un sottile ma decisivo confine tra giocare alla pari e riuscire davvero a strappare una partita su questi campi, e Rafael Jodar lo ha sperimentato sulla propria pelle fino all’ultima giornata della sua prima avventura alle Finals. Nel primo incrocio assoluto tra i due, Ben Shelton ha superato lo spagnolo al termine di una sfida tutt’altro che scontata, in cui il numero 3 del seeding ha dovuto aggrapparsi con le unghie al proprio fondamentale principe — il servizio — per disinnescare le ripetute offensive di un avversario uscito dal torneo con tre sconfitte ma a testa altissima.

Eppure nel primo set le occasioni migliori erano finite proprio sulla racchetta di Jodar, apparso più fluido in risposta e capace di mettere in difficoltà l’americano nei turni di battuta. Il momento chiave del parziale è arrivato nell’ottavo game, quando lo spagnolo si è procurato due palle break pesantissime che avrebbero potuto indirizzare l’incontro: lì, però, Shelton ha fatto valere tutta la pesantezza della propria prima palla, cancellando il pericolo con autorevolezza. Lo stesso copione si è ripetuto nel tie-break, lottatissimo e tirato fino al 10-8: ancora una volta il servizio ha tenuto a galla lo statunitense nei passaggi più delicati, prima dell’ultimo punto giocato con grande lucidità che gli ha consegnato un primo set preziosissimo.

Il contraccolpo sembrava aver spianato la strada a Shelton in avvio di seconda frazione, subito indirizzata da un break immediato. L’americano ha amministrato il vantaggio fino all’ottavo game, quando due gratuiti di dritto hanno improvvisamente riaperto i giochi regalando a Jodar due palle break consecutive e tre complessive nel turno. Shelton le ha annullate tutte affidandosi ancora alla battuta, ma sulla quarta opportunità lo spagnolo ha estratto dal cilindro una risposta profonda e incisiva, costruendo uno scambio prolungato e intenso che gli è valso il meritato controbreak del 4-4.

Quando lo spettro di un secondo tie-break sembrava ormai materializzarsi, la partita si è decisa sull’orlo del traguardo, all’undicesimo game. Dopo due scambi durissimi che hanno prosciugato le ultime energie dello spagnolo, Shelton ha chiuso la pratica con una palla corta velenosa su cui uno stremato Jodar non è più riuscito ad arrivare, firmando il break decisivo prima di chiudere nel game successivo.

Con questo successo Shelton completa il proprio Round Robin a quota due vittorie e si mette in sala d’attesa guardando alla sfida serale tra Alexander Zverev e Arthur Fils. Il verdetto del campo certifica intanto il primo posto matematico del tedesco: a Shelton basterà ora che Zverev vinca, oppure che ceda soltanto al terzo set, per festeggiare la semifinale; soltanto una sconfitta in due set del numero uno del girone consegnerebbe infatti il secondo pass al francese.

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