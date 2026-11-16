Medvedev piega un generoso Cobolli

[4] D. Medvedev b. [5] F. Cobolli 7-6(4) 6-3

C’è una linea sottile, ma spietata, che separa il coraggio dell’esordiente dalla freddezza chirurgica di chi queste serate le abita da anni. Nel match serale che chiude la prima giornata del gruppo Ivan Lendl, Flavio Cobolli porta sul campo tutta la sua generosità e una tenuta agonistica encomiabile, ma alla fine deve arrendersi alla ragnatela tattica di Daniil Medvedev, bravo ad assorbire l’urto iniziale dell’azzurro prima di colpirlo nel momento di fisiologico calo.

Per un intero set la partita è vissuta su un equilibrio teso, retto dalla capacità di Cobolli di restare aggrappato allo scambio anche nei frangenti più complessi. L’azzurro ha dovuto stringere i denti per disinnescare ben cinque palle break distribuite su due diversi turni di battuta, rifiutandosi di cedere terreno e provando a scardinare la difesa elastica del russo con coraggio e profondità. Il tie-break, però, ha presentato il conto dello sforzo profuso: in quei pochi punti in cui la lucidità pesa quanto i polmoni, Medvedev ha alzato il muro da fondo, lasciando all’italiano la sensazione di aver speso tantissimo senza riuscire a capitalizzare.

Il contraccolpo emotivo e fisico si è materializzato a metà della seconda frazione. Fino al 3-2 in proprio favore Cobolli ha continuato a reggere l’urto, dando l’impressione di poter trascinare la sfida verso un finale aperto. È stato proprio lì, però, che Medvedev ha cambiato marcia senza nemmeno bisogno di strafare: gli è bastato stringere ulteriormente le maglie della sua ragnatela, togliendo tempo e angoli all’azzurro fino a provocarne l’errore. La striscia di quattro game consecutivi dal 2-3 al 6-3 finale è la fotografia più fedele di una partita decisa sulla distanza e sulla gestione delle energie nervose.

Medvedev affianca Carlos Alcaraz in vetta al girone, preparando uno scontro diretto che dovrebbe servire solo a saggiare se lo stato di grazia dello spagnolo è tale da scavare un solco anche contro avversari meno teneri di Tiafoe. Per Cobolli la consapevolezza di poter stare a questo livello per intensità e personalità, ma anche la lezione che contro i maestri della difesa ogni occasione mancata e ogni energia spesa in più finiscono per presentare un conto salato.

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