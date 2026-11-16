Ciclone Alcaraz, Tiafoe travolto da un festival di potenza e spettacolo

[2] C. Alcaraz b. [7] F. Tiafoe 6-2 6-2

Più che una partita di tennis, l’esordio di Carlos Alcaraz nel Gruppo Ivan Lendl è sembrato un manifesto di superiorità tecnica e fisica. Contro Frances Tiafoe non c’è mai stata realmente gara, è stato un monologo in cui lo spagnolo ha imposto ritmi insostenibili fin dal primo quindici, lasciando all’avversario soltanto la sensazione di una frustrante impotenza.

L’avvio ha subito chiarito i rapporti di forza in campo. Alcaraz ha sfondato in apertura con un dritto splendido, costringendo Tiafoe all’errore su uno scambio tenuto a velocità folle. Sul 4-0, certificato da un rovescio incrociato violentissimo e da turni di battuta filati via a zero, il match aveva già assunto i contorni dell’esibizione. Emblematica la reazione di Tiafoe sul 4-1: braccia al cielo per festeggiare il primo game conquistato, più per autoironia che per reale convinzione di poter riaprire i giochi.

In 27 minuti Alcaraz ha archiviato un primo parziale ai limiti della perfezione statistica e stilistica. Oltre al repertorio completo — fatto di slice velenosi e accelerazioni fulminanti anche dalla parte del rovescio — a impressionare è stata la resa alla battuta: un solo punto concesso in tutto il set, con un irreale 13 su 14 con la prima e 3 su 3 con la seconda. Numeri da giocatore ingiocabile.

Il secondo set ha provato a offrire un copione leggermente più equilibrato, ma si è trattato solo di un’illusione ottica. Tiafoe è riuscito a muovere per primo il punteggio, ma sull’1-1 ha pagato a caro prezzo un dritto incrociato largo di millimetri: sulla palla break seguente, Alcaraz ha sfoderato un’altra risposta pesantissima, approfittando della scelta sbagliata dell’americano per chiudere con un mezzo pallonetto carico di sensibilità.

L’unico vero passaggio a vuoto dello spagnolo si è materializzato nel sesto game, quando dal 40-15 si è complicato la vita concedendo tre palle del controbreak tra un dritto in rete e un errore di rovescio. Proprio lì, però, si è misurata la distanza abissale tra i due: Alcaraz ha spento l’incendio con autorità, affidandosi a due prime violente e a un dritto devastante in uscita dal servizio per blindare il 4-2. Scampato il pericolo, lo spagnolo ha immediatamente piazzato il break decisivo con un altro rovescio strepitoso, chiudendo i conti sul definitivo 6-2 6-2.

Un messaggio chiarissimo al resto della truppa, in attesa che stasera la sfida tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev completi il quadro della prima giornata del girone.

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