Illusione Jodar, poi è solo Fils. Lo spagnolo a un passo dall’addio alle Finals

[6] A. Fils vs [8] R. Jodar 4-6 6-2 6-2

È durata poco più di un set l’illusione di Rafael Jodar di poter replicare contro Arthur Fils i risultati dei due precedenti sul cemento all’aperto. Nella sfida da dentro o fuori tra i due giocatori usciti battuti dall’esordio nel Gruppo John McEnroe, il francese ha approfittato anche delle sue migliori condizioni fisiche ribaltando il match e rimettendosi in carreggiata per la sua corsa alle semifinali, mentre Jodar è con un piede e mezzo fuori dal torneo.

Per un intero parziale Jodar era riuscito a mascherare tutti i propri limiti strutturali aggrappandosi a una sola, provvidenziale scialuppa: la prima palla di servizio esterna. Con quella soluzione ha spento due palle break sull’1-1 e una terza sul 4-4, frustrando un Fils più propositivo ma incapace di sfondare. E come spesso accade nel tennis indoor, chi spreca finisce per pagare il conto alla prima disattenzione: sul 5-4 Jodar si è ritrovato improvvisamente con due set point a disposizione e, dopo aver visto il francese annullare il primo con una seconda robusta, ha incassato il 6-4 complice un dritto affossato da Fils in uscita dal servizio.

Jodar però è sembrato non averne più, ha concesso ancora una palla break nel terzo game ma a differenza del set precedente la prima esterna non ha soccorso lo spagnolo, che nello scambio ha ceduto per primo avviando la propria resa. Il calo fisico, certificato anche da un medical time-out, ha fatto perdere a Jodar brillantezza negli appoggi e lucidità nelle scelte, subendo un secondo break che ha consegnato il parziale al francese per 6-2.

La terza frazione non ha avuto reale storia agonistica. Ancora nel terzo game — vero snodo maledetto dell’intera partita per lo spagnolo — Jodar ha aperto la porta con un game disastroso e, tradito ancora una volta dall’assenza della prima palla, ha ceduto subito la battuta. Da lì in avanti il divario nello palleggio è diventato imbarazzante: ogni volta che lo scambio superava i tre o quattro colpi, Fils comandava con naturalezza mentre Jodar faticava persino a tenere la palla in campo, limitandosi a resistere finché il servizio lo sorreggeva. Il nuovo break nel settimo game ha sostanzialmente messo la parola fine a un incontro chiuso in discesa dal francese.

Per Fils arriva così una boccata d’ossigeno fondamentale, non cert per aver pareggiato sul 2-2 il bilancio complessivo degli scontri diretti quanto per avere la possibilità di giocarsi le sue chance contro Zverev dopodomani. Per Jodar, al contrario, il verdetto matematico è già dietro l’angolo: se stasera Ben Shelton dovesse superare Alexander Zverev, la prima avventura alle Finals dello spagnolo si chiuderebbe con un turno d’anticipo.

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