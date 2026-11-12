Cobolli nel girone di ferro, semifinali complicate

Il sorteggio delle ATP Finals di Torino ha regalato a Flavio Cobolli un girone di esordio proibitivo, ma proprio per questo affascinante. Il tennista romano è stato inserito nel gruppo “Ivan Lendl” insieme a Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Sulla carta è un raggruppamento durissimo, ma il formato round robin concede tre partite e Cobolli ha gli strumenti per giocarsi le sue carte fino in fondo.

Partiamo dal nome più pesante, quello del favorito del torneo Carlos Alcaraz, fresco vincitore di Vienna e Parigi. Lo spagnolo è la seconda testa di serie e insegue il suo primo titolo in questa manifestazione. Cobolli non affronta Alcaraz dal lontano 2023, quando fu sconfitto nettamente al Roland Garros in tre set. È passata un’era, però: Cobolli è cresciuto tantissimo, ha trovato continuità e soprattutto ha imparato a gestire la pressione nei match contro i top player. La superficie indoor di Torino potrebbe teoricamente aiutare lo spagnolo, ma il romano ha il servizio e la grinta per rendere la vita complicata a chiunque, almeno questa è la speranza

Il match più interessante dal punto di vista tattico e psicologico dovrebbe essere quello contro Daniil Medvedev. Il russo è un ex vincitore delle Finals e conosce perfettamente i meccanismi di questo torneo. I precedenti sorridono a Medvedev (2-1), Cobolli ha vinto l’ultimo incontro, quest’anno a Madrid, in tre set combattuti. Però era sulla terra e sul duro le altre due erano finite molto male per l’azzurro. Ad ogni modo la vittoria di Madrid potrebbe anche essere il segnale che Flavio potrebbe avere le chiavi per scardinare il muro difensivo del russo. Su un campo veloce come quello di Torino, la partita sarà ovviamente più complicato, vedremo.

Poi c’è Frances Tiafoe. Curiosamente contro lo statunitense Cobolli ha storicamente faticato: quattro sconfitte su cinque incontri, con Tiafoe avanti anche negli ultimi due confronti stagionali (Indian Wells e Halle). Tuttavia, il ricordo più dolce è recentissimo: la vittoria in finale ad Acapulco, l’unico titolo del 2026 per il romano. Quel precedente deve servire a Cobolli per ricordare che se riesce a imporre il proprio ritmo e a non subire il gioco istintivo e spettacolare di Tiafoe, la partita non è segnata.

Dall’altra parte del tabellone, il gruppo “John McEnroe” è guidato da Alexander Zverev, numero uno del seeding, insieme a Ben Shelton, Arthur Fils e Rafael Jodar. Zverev è un due volte campione delle Finals e parte con i favori del pronostico nel suo girone, ma Shelton e Fils rappresentano due incognite giovani e potenti. Jodar, all’esordio assoluto, è la vera sorpresa di questa edizione e proverà a ritagliarsi spazio senza alcuna pressione.

Per quanto riguarda il cammino di Cobolli, la speranza è che riesca a sfruttare l’entusiasmo del pubblico di casa. Se dovesse partire con il piede giusto, il girone si aprirebbe scenari interessanti. Il passaggio del turno non è utopistico, ma richiederà almeno due prestazioni di altissimo livello.

Le semifinali si giocheranno sabato 21 novembre, con sessione pomeridiana e serale. La finale è in programma domenica 22 novembre alle 18:00. Per Cobolli, arrivare a quel sabato significherebbe compiere un’impresa sportiva notevole, ma il tennis indoor di Torino ha già visto sorprese simili in passato.

In definitiva, il sorteggio è severo ma non impossibile. Cobolli ha dimostrato in questa stagione di saper competere contro i migliori: la finale Slam raggiunta e il titolo di Acapulco ne sono la prova. Il girone di ferro è l’occasione perfetta per misurare definitivamente la sua crescita. Che il pubblico dell’Inalpi Arena è pronto a spingerlo è l’unica certezza di questa vigilia.

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