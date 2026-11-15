Zverev inaugura le Finals superando Jodar

[1]A. Zverev b. [8] R. Jodar 6-4 6-4

Il sipario delle ATP Finals si alza nel segno della concretezza, quella fredda e pragmatica di Alexander Zverev, che regola Rafael Jodar con un doppio 6-4 tanto lineare nel punteggio quanto emblematico nei contenuti tecnici. Non è stata una partita spettacolare, né particolarmente combattuta negli scambi prolungati, perché l’inerzia dell’incontro è rimasta saldamente ancorata a un solo fondamentale: la prima palla di servizio.

Sui campi indoor, dove la velocità premia chi sa comandare sin dall’inizio dello scambio, Zverev ha costruito una vera e propria fortezza. I numeri raccontano meglio di qualsiasi aggettivo l’andamento del match: nel primo parziale il tedesco ha messo in campo l’88% di prime palle, una percentuale irreale che ha tolto ossigeno a qualsiasi velleità di risposta dello spagnolo. Di fatto, nei turni di battuta del numero uno del gruppo non si è quasi mai giocato, trasformando i suoi game in una rapida sequenza di punti diretti o chiusi al massimo al secondo colpo.

In questo scenario di assoluto controllo, a Zverev è bastato gestire le poche finestre concesse dall’avversario. Dopo aver sprecato due palle break sul 2-2, ha alzato la pressione sul 3-3, strappando il servizio con cinismo. L’unico vero brivido della sua partita si è materializzato nel decimo game, quando Jodar è riuscito finalmente a entrare nello scambio procurandosi due palle per il controbreak. È stato il momento della verità: Zverev ha spento l’incendio affidandosi ancora una volta al servizio, risolvendo la pratica con la stessa arma che aveva governato l’intero set.

Il copione della seconda frazione non ha riservato scossoni. Il break immediato sull’1-1 ha subito incanalato il parziale sui binari preferiti dal tedesco, mentre Jodar ha dovuto faticare ben oltre il lecito per restare agganciato al punteggio, salvando tre palle break sul 4-2 con orgoglio ma senza mai dare l’impressione di poter ribaltare l’inerzia. Il servizio dello spagnolo, troppo leggero e prevedibile a questi livelli, non ha retto il confronto diretto, esponendolo continuamente alla profondità dei colpi di Zverev.

Resta, in casa tedesca, il solito interrogativo legato al dritto. Il colpo è apparso a tratti ballerino, ancora privo di quella pesantezza naturale che trasforma un ottimo giocatore in un dominatore assoluto, sebbene si siano intravisti segnali di miglioramento nella gestione delle palle a metà campo e nella scelta dei tempi d’attacco. In un torneo dove i margini di errore sono minimi, Zverev si prende intanto la vittoria più importante: quella che mette subito pressione sul Gruppo John McEnroe, in attesa che stasera la sfida tra Ben Shelton e Arthur Fils definisca gli equilibri della prima giornata.

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