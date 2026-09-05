05 Set 2026 23:24 - Senza categoria

US Open, day-6: risultati del tabellone femminile

di Diego Barbiani

[5] M. Andreeva b. N. Bartunkova 6-2 7-6(5)
[24] A. Potapova b. [9] A. Anisimova 6-2 7-5
[14] I. Jovic vs [17] A. Eala
[4] C. Gauff b. C. Bucsa 6-3 6-4
[8] I. Swiatek b. [25] M. Bouzkova 7-6(3) 7-6(3)
[Q] Zheng Q. b. [22] M. Keys 1-6 7-6(5) 7-5
[13] N. Osaka vs [23] E. Mertens
Y. Starodubtseva vs [2] E. Rybakina

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