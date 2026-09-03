Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
03 Set 2026 07:12 - Senza categoria
US Open, day-4: risultati del tabellone femminile
di Diego Barbiani
secondo turno
[1] A. Sabalenka b. [Q] P. Iatchenko 6-1 6-1
K. Rakhimova b. O. Selekhmeteva 6-3 6-0
T. Townsend b. T. Preston 6-1 6-1
[15] D. Shnaider b. Ka. Pliskova 6-1 7-6(4)
[11] M. Kostyuk b. S. Stephens 6-1 7-5
[18] E. Alexandrova b. K. Birrell 6-1 2-6 6-3
[29] A. Li b. D. Vekic 5-7 7-6(4) 6-4
[6] L. Noskova b. L. Tararudee 6-4 6-2
[3] J. Pegula b. [WC] S. Kenin 6-3 6-1
[31] L. Fernandez b. [Q] M. Sawangkaew 6-4 6-1
[19] J. Paolini b. [Q] L. Stefanini 6-4 6-1
[16] S. Cirstea b. D. Parry 6-2 7-5
[9] E. Svitolina b. M. Joint 6-3 6-7(6) 6-4
[21] A. Kalinskaya b. Wang Xin. 7-5 2-6 6-3
[26] E. Navarro b. C. McNally 3-6 6-2 6-3
[7] K. Muchova b. K. Boulter 6-1 6-0
primo turno
N. Bartunkova b. M. Sherif 6-1 6-2
T. Maria b. [30] A. Ostapenko 4-6 6-1 6-2
[14] I. Jovic vs M. Frech 7-5 6-3
[Q] F. Jones b. M. Linette 6-4 1-6 6-2
P. Badosa b. D. Kasatkina 6-1 6-4
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