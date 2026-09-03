US Open, day-4: risultati del tabellone femminile

secondo turno

[1] A. Sabalenka b. [Q] P. Iatchenko 6-1 6-1

K. Rakhimova b. O. Selekhmeteva 6-3 6-0

T. Townsend b. T. Preston 6-1 6-1

[15] D. Shnaider b. Ka. Pliskova 6-1 7-6(4)

[11] M. Kostyuk b. S. Stephens 6-1 7-5

[18] E. Alexandrova b. K. Birrell 6-1 2-6 6-3

[29] A. Li b. D. Vekic 5-7 7-6(4) 6-4

[6] L. Noskova b. L. Tararudee 6-4 6-2

[3] J. Pegula b. [WC] S. Kenin 6-3 6-1

[31] L. Fernandez b. [Q] M. Sawangkaew 6-4 6-1

[19] J. Paolini b. [Q] L. Stefanini 6-4 6-1

[16] S. Cirstea b. D. Parry 6-2 7-5

[9] E. Svitolina b. M. Joint 6-3 6-7(6) 6-4

[21] A. Kalinskaya b. Wang Xin. 7-5 2-6 6-3

[26] E. Navarro b. C. McNally 3-6 6-2 6-3

[7] K. Muchova b. K. Boulter 6-1 6-0

primo turno

N. Bartunkova b. M. Sherif 6-1 6-2

T. Maria b. [30] A. Ostapenko 4-6 6-1 6-2

[14] I. Jovic vs M. Frech 7-5 6-3

[Q] F. Jones b. M. Linette 6-4 1-6 6-2

P. Badosa b. D. Kasatkina 6-1 6-4

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