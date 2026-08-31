31 Ago 2026 22:38 - Senza categoria

US Open, day-2: risultati del tabellone femminile

di Diego Barbiani

[1] A. Sabalenka b. C. Osorio 6-2 6-4
O. Selekhmeteva b. [PR] A. Ito 6-2 6-4
T. Townsend b. [20] M. Chwalinska 6-2 6-3
D. Snigur vs [15] D. Shnaider
[WC] S. Stephens vs C. Tauson
K. Birrell b. P. Marcinko 3-6 7-6(5) 6-3
[29] A. Li vs A. Ruzic
K. Volynets vs [6] L. Noskova
M. Sawangkaew b. P. Udvardy 6-4 6-3
V. Golubic vs D. Parry
J. Grabher vs [16] S. Cirstea
M. Joint vs L. Samsonova
[21] A. Kalinskaya b. A. Blinkova 6-3 6-4
[26] E. Navarro b. L. Boisson 7-6(8) 6-7(1) 6-3
[Q] A. Koevermars vs C. McNally
L. Tagger b. T. Korpatsch 6-0 6-4
[10] A. Anisimova b. A. Krueger 6-1 6-3
C. Bucsa b. [28] S. Bejlek 7-5 4-6 6-1
Sakatsume H. b. A. Kalinina 6-3 6-3
[8] I. Swiatek vs Wang Xiyu
[PR] N. Podoroska vs S. Waltert
[Q] H. Dart b. P. Stearns 3-6 6-3 6-2
[25] M. Bouzkova b. E. Jaquemont 6-2 6-2
[Q] Zheng Q. b. [Q] K- Liutova 4-6 6-3 6-1
[13] N. Osaka vs A. Zakharova
E. Cocciaretto vs K. Siniakova
M. Timofeeva b. [Q] T. Zidansek 6-3 7-5

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