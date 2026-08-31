US Open, day-2: risultati del tabellone femminile

[1] A. Sabalenka b. C. Osorio 6-2 6-4

O. Selekhmeteva b. [PR] A. Ito 6-2 6-4

T. Townsend b. [20] M. Chwalinska 6-2 6-3

D. Snigur vs [15] D. Shnaider

[WC] S. Stephens vs C. Tauson

K. Birrell b. P. Marcinko 3-6 7-6(5) 6-3

[29] A. Li vs A. Ruzic

K. Volynets vs [6] L. Noskova

M. Sawangkaew b. P. Udvardy 6-4 6-3

V. Golubic vs D. Parry

J. Grabher vs [16] S. Cirstea

M. Joint vs L. Samsonova

[21] A. Kalinskaya b. A. Blinkova 6-3 6-4

[26] E. Navarro b. L. Boisson 7-6(8) 6-7(1) 6-3

[Q] A. Koevermars vs C. McNally

L. Tagger b. T. Korpatsch 6-0 6-4

[10] A. Anisimova b. A. Krueger 6-1 6-3

C. Bucsa b. [28] S. Bejlek 7-5 4-6 6-1

Sakatsume H. b. A. Kalinina 6-3 6-3

[8] I. Swiatek vs Wang Xiyu

[PR] N. Podoroska vs S. Waltert

[Q] H. Dart b. P. Stearns 3-6 6-3 6-2

[25] M. Bouzkova b. E. Jaquemont 6-2 6-2

[Q] Zheng Q. b. [Q] K- Liutova 4-6 6-3 6-1

[13] N. Osaka vs A. Zakharova

E. Cocciaretto vs K. Siniakova

M. Timofeeva b. [Q] T. Zidansek 6-3 7-5

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