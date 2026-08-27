Si è da poco conclusa l’intervista con Stefano Cobolli, padre e allenatore di Flavio Cobolli: una conversazione franca e illuminante per comprendere i progressi del giovane tennista. Come ha spiegato il tecnico, “i margini di miglioramento sono ancora molto ampi: dovremo lavorare ancora molto su questo aspetto”. Parlando del figlio, Cobolli ha sottolineato: “Flavio è […]
27 Ago 2026 18:17 - Senza categoria
US Open, tabellone: Sabalenka per il tris, Paolini apre contro Erjavec
di Diego Barbiani
1° QUARTO DI TABELLONE
[1] A. Sabalenka vs C. Osorio
R. Zarazua vs [Q]
[PR] A. Ito vs O. Selekhmeteva
K. Rakhimova vs [27] B. Krejcikova
[20] M. Chwalinska vs T. Townsend
[WC] T. Preston vs A. Parks
H. Vandewinkel vs Ka. Pliskova
D. Snigur vs [15] D. Shnaider
[11] M. Kostyuk vs [Q]
[WC] S. Stephens vs C. Tauson
K. Birrell vs P. Marcinko
M. Kessler vs [18] E. Alexandrova
[29] A. Li vs A. Ruzic
T. Gibson vs D. Vekic
[Q] vs L. Tararudee
K. Volynets vs [6] L. Noskova
2° QUARTO DI TABELLONE
[3] J. Pegula vs E. G. Ruse
[WC] V. Williams vs [WC] S. Kenin
M. Sawangkaew vs P. Udvardy
S. Zhang vs [31] L. Fernandez
[19] J. Paolini vs [Q] V. Erjavec
[Q] vs D. Yastremska
V. Golubic vs D. Parry
J. Grabher vs [16] S. Cirstea
[9] E. Svitolina vs S. Sierra
M. Joint vs L. Samsonova
E. Arango vs Xinyu Wang
A. Blinkova vs [21] A. Kalinskaya
[29] E. Navarro vs L. Boisson
[Q] vs C. McNally
[WC] C. Y. S. Lee vs K. Boulter
S. Kraus vs [7] K. Muchova
3° QUARTO DI TABELLOBE
[5] M. Andreeva vs J. Tjen
[Q] vs E. Lys
N. Bartunkova vs M. Sherif
T. Maria vs [30] A. Ostapenko
[24] A. Potapova vs T. Valentova
[Q] vs [WC] L. Jeanjean
L. Tagger vs T. Korpatsch
A. Kruger vs [10] A. Anisimova
[14] I. Jovic vs M. Frech
M. Linette vs [Q]
O. Oliynykova vs [WC] R. Brantmeier
[Q] vs [17] A. Eala
[28] S. Bejlek vs C. Bucsa
A. Kalinina vs [Q]
D. Kasatkina vs P. Badosa
Z. Sonmez vs [4] C. Gauff
4° QUARTO DI TABELLONE
[8] I. Swiatek vs Wang Xiyu
[PR] N. Podoroska vs S. Waltert
[Q] vs P. Stearns
E. Jaquemont vs [25] M. Bouzkova
[22] M. Keys vs A. Korneeva
[Q] vs A. Bondar
[Q] vs [Q]
Y. Putintseva vs [12] B. Bencic
[13] N. Osaka vs A. Zakharova
E. Cocciaretto vs K. Siniakova
[Q] vs M. Timofeeva
K. Quevedo vs [23] E. Mertens
[32] M. Sakkari vs [Q]
Y. Starodubtseva vs E. Seidel
D. Vidmanova vs J. Bouzas Maneiro
[WC] T. Frodin vs [2] E. Rybakina