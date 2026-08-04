Niente Cincinnati per Alcaraz: forfait per lo spagnolo

Carlos Alcaraz non sarà al via del Masters 1000 di Cincinnati. Il campione in carica del torneo dell’Ohio ha ufficializzato il forfait, rinviando ancora il ritorno sul cemento americano dopo il lungo stop causato dall’infortunio al polso destro.

L’obiettivo del murciano era quello di ripartire proprio da Cincinnati, ma la prudenza ha prevalso ancora una volta. Fino a poche settimane fa il suo entourage indicava il torneo statunitense come la tappa ideale per il rientro, ma la decisione di non scendere in campo conferma che il recupero non è ancora completo. La priorità resta evitare ricadute e preservare il finale di stagione.

Lo stop al polso ha profondamente condizionato il 2026 di Alcaraz. Dopo il ritiro a Barcellona, lo spagnolo è stato costretto a saltare in successione Madrid, Roma, il Roland Garros – dove difendeva il titolo – e anche Wimbledon. Due Slam consecutivi mancati e oltre quattro mesi lontano dal circuito: un periodo complicatissimo, il più difficile finora nella carriera del talento spagnolo.

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